Трамп предложил приватизировать систему контроля за воздушным движением США

Президент США Дональд Трамп предложил передать контроль за воздушным движением в США от правительственной структуры к независимой неправительственной организации. Как передает Reuters, это следует из проектов предложений Белого дома по бюджету на 2018 финансовый год, обнародованных 16 марта. В феврале на встрече с руководителями авиакомпаний Трамп назвал систему управления воздушным движением устаревшей. В целом президент предложил выделить департаменту транспорта $16,2 млрд, что на 13% меньше, чем было выделено на нынешний финансовый год.

Передача контроля над движением авиатранспорта от Федерального агентства гражданской авиации рассчитана на много лет, следует из проекта бюджета. Сторонники такого перехода считают, что в результате система контроля должна стать более эффективной, быстрой, расходы на ее работу должны сократиться за счет внедрения новых технологий, а их внедрение будет проще за счет отказа от госзакупок. Противники реформы, среди которых есть и авиакомпании, говорят, что система воздушного контроля в США так велика, что приватизация не поможет сэкономить средства, зато может возникнуть риск появления угрозы госбезопасности, подорожают авиабилеты, а авиакомпании будут стараться оказывать влияние на этого неправительственного регулятора.