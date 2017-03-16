Трамп предложил увеличить расходы на оборону и охрану границ за счет экологии и сельского хозяйства

Финансирование госдепа предложено сократить на 28%; обещанные расходы на дороги и мосты пока в бюджет не включены

Администрация Дональда Трампа предлагает резко сократить бюджетные расходы на охрану природы, на помощь, которая направляется за границу, на науку и искусство и на государственное вещание СМИ, но увеличить военные расходы и расходы на охрану границ. Как пишет The Wall Street Journal, это следует из проекта бюджета на 2018 финансовый год, который будет представлен 16 марта. В конгрессе представители обеих партий уже дали понять, что вряд ли одобрят такие предложения. Газета называет проект бюджета первой попыткой администрации Трампа выразить ряд предвыборных обещаний в конкретных цифрах. «Это показывает, как мало у Трампа возможностей для работы, если он собирается выполнить обещания сохранить объем дефицита бюджета на нынешних уровнях, одновременно снизив налоги», – пишет издание.

В эту редакцию проекта бюджета не вошли обещания Трампа направить $1 трлн на инфраструктурные проекты – дороги, мосты, аэропорты и т. п., в Белом доме заявили, что этот план еще продолжает прорабатываться, передает Reuters. В проект против обыкновения не вошли десятилетние экономические прогнозы, документ занял всего 50 страниц, тогда как аналогичные документы администрации Джорджа Буша-младшего и Обамы занимали 200 и 130 страниц.

В частности, Трамп хочет серьезно сократить финансирование Агентства по охране окружающей среды, госдепартамента, исследовательских Национальных институтов здравоохранения, Корпорации государственного вещания, Национального фонда поддержки искусства, всего 18 структур. Если это произойдет, этим учреждениям придется увольнять сотрудников. В частности, в Агентстве по охране окружающей среды придется сократить 3200 рабочих мест примерно из 15 000, следует из проекта бюджета, по другим ведомствам таких оценок не приводится. Комментируя предстоящие увольнения, директор Белого дома по бюджету Мик Малвани отметил, что «нельзя осушить болото, но оставить там всех людей» (цитата Reuters).

Военные расходы предложено увеличить на $54 млрд. Еще около $1,5 млрд Трамп предлагает выделить на неотложные расходы на планирование и строительство стены на границе с Мексикой. На усиление охраны границ предлагается направить еще $2,6 млрд, пишет The Washington Post.

Финансирование природоохранного агентства предлагается сократить на 31%, с $8,1 млрд до $5,7 млрд, при этом будет прекращено финансирование программ по сокращению выбросов CO электростанциями, которое составляло $73 млн, по очистке Великих озер, а бюджет исследовательского подразделения агентства сократится вдвое, до $250 млн.

Финансирование госдепартамента Трамп хочет сократить на 28%, или $10,9 млрд.

На 21% сокращен бюджет министерства сельского хозяйства. Бюджет NASA сократится с $19,3 млрд до $19,1 млрд, агентству предложено оптимизировать расходы на исследовательские программы так, чтобы их можно было расширить. Сократить предлагается финансирование программ по изучению Земли и образовательных проектов агентства.

На $667 будут сокращены гранты штатам и местным организациям от агентства по чрезвычайным ситуациям.

В школьном образовании предлагается сократить бюджет дошкольных и послешкольных программ, а также программ летних курсов, подготовки учителей, программ по обучению в колледжах одновременно с работой, спонсирования некоторых нуждающихся учащихся.

Также сокращаются гранты по борьбе с бедностью, программа помощи бедным в оплате счетов за электроэнергию и программу трудоустройства бедных стариков.