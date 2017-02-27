Трамп предложит увеличить военные расходы и сократить бюджет госдепа – СМИ

Президент Дональд Трамп предлагает увеличить расходы бюджета США на оборону и сократить финансирование госдепартамента и Агентства по охране окружающей среды, сообщают Reuters, Bloomberg и The New York Times со ссылкой на информированные источники. Предполагается, что такие рекомендации он даст федеральным структурам уже 27 февраля, в этот же день основные предложения президента должны быть обнародованы, а на следующий день он представит их в конгрессе, сообщает Bloomberg. Агентство напоминает, что окончательные решения по госбюджету принимают конгрессмены, а предложения Белого дома являются только первым шагом в долгом процессе.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что параметры программ социального медицинского страхования президент менять не собирается, но он намерен стимулировать долгосрочный рост экономики, сократив налоги. По его словам, сочетание мер по снижению налогов и ослаблению контроля регуляторов должно привести к росту экономики на 3% в год или выше, администрация должна обеспечить, чтобы эта цель была достигнута, сказал он в минувшую пятницу Fox News.

Предложения по бюджету будут сформулированы при прогнозе о росте ВВП США в этом году на 2,4%, говорит источник NYTimes, при том что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал добиться роста экономики на 3–4% в год.

Представитель правительственной структуры, которая отвечает за составление проекта бюджета, сказал Bloomberg, что в первую редакцию проекта не будут включены предложения по налогам, их позднее сформулируют в более подробной редакции документа.

Пентагон просит больше денег на строительство кораблей, военных самолетов и усиление присутствия ВС США на ключевых морских путях и в проливах, таких как Ормузский пролив и Южно-Китайское море, говорит один из источников Reuters. По словам второго, бюджет госдепа может быть сокращен на 30%, что потребует реструктуризации этого ведомства и сворачивания ряда программ.