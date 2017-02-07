Трамп заявил о поддержке НАТО, но призвал членов альянса платить больше

Президент США Дональд Трамп заявил о решительной поддержке НАТО, выступая на базе американских ВВС Макдилл, где базируются подразделения, задействованные в операциях по всему миру. «Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы лишь просим, чтобы все члены НАТО вносили полный и надлежащий финансовый вклад в альянс, чего многие из них не делают», - приводит его слова CNBC.

Многие члены НАТО, указал Трамп, «даже не близки» к выполнению взятых на себя обязательств соблюдать нормативы альянса и тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Самыми добросовестными плательщиками, помимо США, которые отчисляют альянсу 3,6% своего ВВП, являются Греция – 2,4%, Великобритания и Эстония – по 2,2%, а также Польша – 2%. Таким образом, лишь 5 из 27 стран альянса исправно пополняют бюджет НАТО. Приближаются к этому нормативу Франция – 1,8% и Турция – 1,6%. По 1,5% ВВП тратят на НАТО Норвегия, Литва, Румыния и Латвия. Германия, Дания, Голландия и Словакия платят по 1,2%, Италия – 1,1, Канада – 1%, Испания и Бельгия – по 0,9%, а Люксембург и вовсе 0,4%.

Трамп уверен, что союзники США по НАТО были к Вашингтону «крайне несправедливы» и предложил им вносить с дело коллективной обороны «свою справедливую долю». Ранее он пообещал добиваться от союзников выполнения партнерских отношении, в том числе и в финансовой сфере.