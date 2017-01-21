После инаугурации с сайта Белого дома исчезли два тематических раздела

Вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли раздел, посвященный проблеме изменения климата, и раздел о защите прав ЛГБТ-меньшинств и людей с ограниченными возможностями, сообщает СNN. Chicago Tribune отмечает, что, по крайней мере, новая администрация не заменила их немедленно на собственный контент, но возможно, что этих разделов больше и не будет. В ходе предвыборной кампании Трамп выражал сомнения в актуальности проблемы глобального потепления и общепринятых мер по борьбе с этой угрозой.

Контент сайта Белого дома и президентских аккаунтов в соцсетях будет сохранен в том виде, в каком он был на момент истечения президентского срока Барака Обамы, на отдельном архивном сайте ObamaWhiteHouse.gov, объясняет CNN.

Трамп уже начал пользоваться официальным микроблогом президента США в Twitter, где его команда пока дублирует твиты его прежнего микроблога. Барак Обама вернулся в свой личный микроблог, откуда уже поприветствовал читателей. В президентском микроблоге Трамп сменил фотографию на заставке - машущие флажками люди заменены на портрет самого Трампа, который смотрит из окна Белого дома.

На инаугурации Трамп отметил любезность Барака и Мишель Обамы, с которой они помогали передаче дел новой команде, но одной из основных идей его первой речи на посту президента стало то, что прежняя администрация довела страну до крайне тяжелого состояния, хотя он уверен, что ему удастся все исправить. Он также резко критиковал политику администрации Обамы и в ходе предвыборной кампании.

В первый же день в должности Трамп подписал первые указы - о назначении Джеймса Мэттиса министром обороны США, об учреждении Национального дня патриотизма и о предоставлении федеральным агентствам полномочий для отмены отдельных правил введенной его предшественником системы медицинского страхования Obamacare.