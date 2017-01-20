Администрация Трампа подтвердила планы выйти из Транстихоокеанского партнерства

Администрация США подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщается на обновленном сайте Белого дома в разделе «Задачи».

«Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько критично прежде всего заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле», - говорится в документе.

Как отмечается в документе, «жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны».

«Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства», - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что в будущем все торговые сделки будут рассматриваться с точки зрения интересов американских рабочих.

Кроме того, в документе говорится о намерении президента США Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

«Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит от намерении выйти из NAFTA», - отмечается в документе.