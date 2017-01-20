Интересы Америки – приоритет: первая речь Трампа

Американские СМИ назвали речь Трампа популистской и посчитали ее нетипичной для инаугурации
Carlos Barria / Reuters
45-й президент США Дональд Трамп принял присягу и произнес свою первую речь на этом посту. Обещание вернуть власть простым американцам задало настроение всей речи, Трамп неоднократно вспоминал о своих предвыборных заявлениях. «Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали», - сказал Трамп в инаугурационной речи.
Социально-экономическую политику предшественников новый глава Белого дома назвал «американской бойней».
«Каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей. C этого самого момента интересы США будут приоритетом», - сказал он.
Первая речь Трампа на посту президента напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Темы внешней политики заняла лишь малую часть в речи, Трамп выразил готовность «стереть с лица земли» исламский терроризм и несколько раз напомнил о том, что союзники должны сами заботиться о своих военных нуждах, призвав таким образом к большему изоляционизму.
На инаугурацию Трампа пришло заметно меньше людей, чем на две инаугурации Обамы, сообщило Bloomberg, народу в метро было немного, как и машин на улицах. Метрополитен сообщил, что по данным на 11.00 по местному времени (церемония инаугурации началась в 12.00), подземкой воспользовались 193 000 человек. В день вступления в должность Обамы в 2009 и 2013 гг. соответствующий показатель составил 513 000 и 317 000 человек (при этом день инаугурации для федеральных служащих – выходной).
Американские СМИ назвали речь Трампа популистской и посчитали ее нетипичной для инаугурации: обычно президенты в своем первом обращении подчеркивали преемственность и стремились зарыть топор войны после выборов, новый же президент в очередной раз подчеркнул свою готовность противостоять истэблишменту. В своей речи он ни разу не упомянул Конгресс, республиканскую партию или другие институты, при помощи которых планирует выполнить свои обещания. «Трамп как будто и не заканчивал свою предвыборную кампанию. Для тех, кто еще не понял, его президентство будет совсем не тем, к чему мы привыкли», - комментирует выступление Трампа The Washington Post. Его речь с отсылкой к «забытым американцам» напомнила депрессивную риторику времен Великой депрессии, отмечают эксперты, при этом такой тон кажется странным, ведь после кризиса американская экономика растет уже восьмой год подряд.
John Minchillo / AP
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия
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Chris Kleponis / Pool via Bloomberg
Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
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Susan Walsh / AP
Кортеж Дональда Трампа
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Jonathan Ernst / Reuters
У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
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Jonathan Ernst / Reuters
Трампы принесли подарок в голубой коробке
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Lucy Nicholson / Reuters
Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
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Alex Wong / Getty Images
Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
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Win McNamee / Getty Images
Перед речью Трамп заметно волновался
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Jose Luis Magana / AP
Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор
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Andrew Harnik / AP
Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов»
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Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
«Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании
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Adrees Latif / Reuters
Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне
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Patrick Semansky / AP
«Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп
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Carlos Barria / Reuters
Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко
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Jonathan Ernst / Reuters
Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом
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Mario Tama / Getty Images
Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне
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Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images
Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США