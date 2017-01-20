Интересы Америки – приоритет: первая речь Трампа

45-й президент США Дональд Трамп принял присягу и произнес свою первую речь на этом посту. Обещание вернуть власть простым американцам задало настроение всей речи, Трамп неоднократно вспоминал о своих предвыборных заявлениях. «Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали», - сказал Трамп в инаугурационной речи.

Социально-экономическую политику предшественников новый глава Белого дома назвал «американской бойней».

«Каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей. C этого самого момента интересы США будут приоритетом», - сказал он.

Первая речь Трампа на посту президента напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Темы внешней политики заняла лишь малую часть в речи, Трамп выразил готовность «стереть с лица земли» исламский терроризм и несколько раз напомнил о том, что союзники должны сами заботиться о своих военных нуждах, призвав таким образом к большему изоляционизму.

Меньше зрителей На инаугурацию Трампа пришло заметно меньше людей, чем на две инаугурации Обамы, сообщило Bloomberg, народу в метро было немного, как и машин на улицах. Метрополитен сообщил, что по данным на 11.00 по местному времени (церемония инаугурации началась в 12.00), подземкой воспользовались 193 000 человек. В день вступления в должность Обамы в 2009 и 2013 гг. соответствующий показатель составил 513 000 и 317 000 человек (при этом день инаугурации для федеральных служащих – выходной).

Американские СМИ назвали речь Трампа популистской и посчитали ее нетипичной для инаугурации: обычно президенты в своем первом обращении подчеркивали преемственность и стремились зарыть топор войны после выборов, новый же президент в очередной раз подчеркнул свою готовность противостоять истэблишменту. В своей речи он ни разу не упомянул Конгресс, республиканскую партию или другие институты, при помощи которых планирует выполнить свои обещания. «Трамп как будто и не заканчивал свою предвыборную кампанию. Для тех, кто еще не понял, его президентство будет совсем не тем, к чему мы привыкли», - комментирует выступление Трампа The Washington Post. Его речь с отсылкой к «забытым американцам» напомнила депрессивную риторику времен Великой депрессии, отмечают эксперты, при этом такой тон кажется странным, ведь после кризиса американская экономика растет уже восьмой год подряд.