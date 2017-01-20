Инаугурация Дональда Трампа – трансляция

Такой речи точно не было еще никогда. «Истеблишмент защищает себя, а не народ страны - говорит Трамп. - Это начнет меняться прямо здесь и прямо сейчас». «Это ваш день, ваш праздник, а эта страна - США - ваша страна!»

Трамп благодарит Обаму. Однако... сегодня мы передаем власть от Вашингтона - вам, народу Соединенных штатов.

We, the citizens of America... должны перестроить свою страну. Будут лишения, препятствия, но мы справимся с этой задачей.

Сейчас - главное. Инаугурационная речь.

Всё, Дональд Трамп - президент Соединенных Штатов Америки. Салют.

Исторический момент. Ведущий представляет судью Джона Робертса, Дональд Трамп приносит - очень короткую - присягу всех президентов США: Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

John Minchillo / AP Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа в Капитолии 1/9 Chris Kleponis / Pool via Bloomberg Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Меланьи Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.

2/9 Jonathan Ernst / Reuters У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы 3/9 Jonathan Ernst / Reuters Трампы принесли подарок в голубой коробке 4/9 Lucy Nicholson / Reuters Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей 5/9 Alex Wong / Getty Images Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах 6/9 Jose Luis Magana / AP Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, бьют стекла магазинов 7/9 Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images Дональд Трамп перед инаугурационной речью 8/9 Drew Angerer / Getty Images Барон Трамп, Мелания Трамп, Карен Пенс и Тиффани Трамп (слева направо) 9/9

К трибуне выходит Майк Пенс. Приносит присягу - она совсем короткая. Его поздравляет Обама, потом Трамп. Звучит America the Beautiful - «from sea to shining sea». Это еще не гимн США, а аналог нашей «Патриотической песни» Глинки.

С речью в честь павших за США выступает старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии Чак Шумер.

WSJ тем временем дает исторический анализ, из которого следует, что Дональд Трамп будет далеко не первым президентом, которого приведет к присяге председатель Верховного суда (Джон Робертс), с которым тот открыто конфликтовал во время предвыборной кампании. Исторические прецеденты - Авраам Линкольн и Роджер Тейни, а также Ричард Никсон и Эрл Уоррен. Трамп будет 45-м президентом США, но Робертс - всего лишь семнадцатый председатель ВС США.

После благословения большой хор Университета штата Миссури исполняет псалмы.

Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

После этого возглашаются молитвы - царя Соломона и Нагорная проповедь. Благословляются Дональд Трамп и Майк Пенс с их семьями.

Официальную часть открывает сенатор-республиканец от Миссури Рой Блант. Он напоминает, что с 1789 года президентская присяга остается неизменной, и неизменно же Соединенные Штаты остаются примером для всех демократий мира.