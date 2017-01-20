Инаугурация Дональда Трампа – трансляция

Такой речи точно не было еще никогда. «Истеблишмент защищает себя, а не народ страны - говорит Трамп. - Это начнет меняться прямо здесь и прямо сейчас». «Это ваш день, ваш праздник, а эта страна - США - ваша страна!»
20:03
Трамп благодарит Обаму. Однако... сегодня мы передаем власть от Вашингтона - вам, народу Соединенных штатов.
20:02
We, the citizens of America... должны перестроить свою страну. Будут лишения, препятствия, но мы справимся с этой задачей.
20:01
Сейчас - главное. Инаугурационная речь.
20:01
Всё, Дональд Трамп - президент Соединенных Штатов Америки. Салют.
19:59
Исторический момент. Ведущий представляет судью Джона Робертса, Дональд Трамп приносит - очень короткую - присягу всех президентов США: Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».
19:59
John Minchillo / AP
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа в Капитолии
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Chris Kleponis / Pool via Bloomberg
Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Меланьи Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
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Jonathan Ernst / Reuters
У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
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Jonathan Ernst / Reuters
Трампы принесли подарок в голубой коробке
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Lucy Nicholson / Reuters
Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
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Alex Wong / Getty Images
Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
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Jose Luis Magana / AP
Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, бьют стекла магазинов
К трибуне выходит Майк Пенс. Приносит присягу - она совсем короткая. Его поздравляет Обама, потом Трамп. Звучит America the Beautiful - «from sea to shining sea». Это еще не гимн США, а аналог нашей «Патриотической песни» Глинки.
19:52
С речью в честь павших за США выступает старший сенатор США от штата Нью-Йорк, член Демократической партии Чак Шумер.
19:46
WSJ тем временем дает исторический анализ, из которого следует, что Дональд Трамп будет далеко не первым президентом, которого приведет к присяге председатель Верховного суда (Джон Робертс), с которым тот открыто конфликтовал во время предвыборной кампании. Исторические прецеденты - Авраам Линкольн и Роджер Тейни, а также Ричард Никсон и Эрл Уоррен. Трамп будет 45-м президентом США, но Робертс - всего лишь семнадцатый председатель ВС США.
19:43
После благословения большой хор Университета штата Миссури исполняет псалмы.
19:41
Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
19:37
После этого возглашаются молитвы - царя Соломона и Нагорная проповедь. Благословляются Дональд Трамп и Майк Пенс с их семьями.
19:34
Официальную часть открывает сенатор-республиканец от Миссури Рой Блант. Он напоминает, что с 1789 года президентская присяга остается неизменной, и неизменно же Соединенные Штаты остаются примером для всех демократий мира.
19:32
«Леди и джентльмены. Избранный президент США Дональд Трамп». Видно, что он очень, очень волнуется, когда двери открываются и перед ним - лестница к трибуне. Но Трамп быстро берет себя в руки.