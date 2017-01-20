Что Киссинджер посоветовал Трампу

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на форуме в Давосе, что сейчас отношения США и России дошли до той точки, когда обе стороны действуют на основании наихудших представлений друг о друге. «В США сильно недовольство хакерским атаками и есть уверенность, что Россия ищет слабые стороны, чтобы давить на них в своих интересах. В России считают, что США постоянно расширяют пояс безопасности, чтобы оказывать давление на Россию», - пояснил он.

По его мнению, «Россия - это страна с совершенно особой историей за плечами, это 11 часовых поясов, это Европа, Азия и Ближний Восток, которые она в себе объединяет. Поэтому Россия долгие годы могла обеспечивать равновесие между этими регионами».

«Одна из важнейших задач новой администрации США – вместе с Европейским союзом и Россией выстроить диалог, в результате которого можно будет заново определить границы применимости военной силы», - так Киссинджер ответил на вопрос о том, что бы он посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу в отношении России.