Песков: Путин не обсуждал с Вексельбергом дело «Т плюса»

Президент России Владимир Путин не обсуждал с председателем совета директоров компании «Ренова» Виктором Вексельбергом дело «Т плюс», по которому арестованы партнер Вексельберга Евгений Ольховик и гендиректор «Т плюса» Борис Вайнзихер, на встрече 14 марта. Об этом сегодня рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет [Путин], не обсуждал. И вряд ли оно могло обсуждаться. Там есть вопросы у следственных органов, и президент не имеет к этому никакого отношения», – сказал Песков. По его словам, «Ренова» «работает над большим количеством индустриальных, инфраструктурных объектов, она занимается инновационными проектами, высокотехнологичными, – и именно об этом шла речь во время общения Вексельберга и Путина».

В пресс-релизе о встрече Путина с Вексельбергом также говорилось, что бизнесмен рассказал о ходе строительства аэропорта в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 и об инновационных проектах.

В августе 2016 г. глава Коми Сергей Гапликов пожаловался Путину на аварийное состояние принадлежащей «Т плюсу» (подконтрольна «Ренове») Воркутинской ТЭЦ-2, которое создает угрозу теплоснабжению Воркуты. Путин поставил на письме резолюцию: пресечь «разгильдяйство и жульничество».

Спустя месяц СКР обвинил председателя совета директоров «Т плюса» Ольховика, гендиректора компании Вайнзихера и бывшего гендиректора «КЭС-холдинга» (предшественник «Т плюса») Михаила Слободина в даче взяток прежнему руководству Коми на сумму около 800 млн руб. за установление выгодных для компании тарифов на тепло. Слободин был объявлен в федеральный розыск, а Ольховик с Вайнзихером арестованы и до сих пор находятся в сизо. Все трое подозреваются в даче около 800 млн руб. взяток руководству Коми.

На этой неделе Слободин, находящийся за рубежом, детально ответил на все обвинения, назвав их по сути безосновательными.