Слободин: «Я ничего не воровал и жил достойно»

По мнению экс-руководителя «Вымпелкома», вероятнее всего, спецслужбы просто пропустили его отъезд, сочтя его второстепенным по отношению к главным фигурантам дела

Экс-руководитель «Вымпелкома» Михаил Слободин, еще осенью прошлого года заочно арестованный в России по делу о взятках высокопоставленным чиновникам в республике Коми («дело Т Плюс»), сегодня впервые прокомментировал обстоятельства своего отъезда за границу и высказался по сути обвинений. «Слободин ничего не воровал. Потому что заработал все в белую, заплатил все налоги и спал спокойно. До известных событий», - резюмировал он первую часть публикации, озаглавленной «Настоящая история одного крутого поворота в жизни».

Образец для сравнения «Что касается уровня доходов — это были хорошие деньги, но, к сожалению, существенно ниже тех, которые мне приписывают. Работу я скорее выбирал не по уровню зарплаты, а по интересу. Но так или иначе за руководство большим бизнесом, приносящим большие деньги акционерам и сопряженные с огромной нагрузкой и ответственностью платят хорошие деньги. Но по сравнению с зарплатой Игоря Ивановича, поверьте, это сущие копейки», - пишет Слободин.

Слободин начал с разоблачения четырех «пиар-фейков», связанных с его делом. В дальнейшем он обещает содержательно осветить «ряд ключевых аспектов предъявляемых мне и моим коллегам обвинений», которые считает в целом бездоказательными и голословными.

Никто не предупредил

Во-первых, утверждает Слободин, о грядущем деле его никто не предупреждал, а его отъезд в заграничную командировку 5 сентября 2016 г. на встречу руководства VimpelCom Group был окончательно согласован заранее - еще 2 сентября. Слободин даже вставил в публикацию копии официальной переписки. По его словам, о происходящем в России он узнал уже в Ницце. Слободин счел фантастической и версию о предупредившем его «кроте» в спецслужбах, и версию о «побеге» коррупционера как части антикоррупционной пиар-кампании.

По мнению экс-руководителя «Вымпелкома», вероятнее всего, спецслужбы просто пропустили его отъезд, сочтя его второстепенным по отношению к главным фигурантам - топ-менеджерам «Т Плюс» Евгению Ольховику и Борису Вайнзихеру. «К тому же все это было все ранним утром понедельника, совсем недавно прошло 1-е сентября... ну недосмотрели. В общем перед своими пацанами неудобно получилось, поэтому срочно пришлось придумывать версию с «кротом» чтобы не выглядеть идиотами», - пишет Слободин.

Слободин с декабря 2002 г. по 2010 г. руководил «КЭС-Холдингом» - структурой «Реновы», с 2015 г. переименованной в «Т Плюс». 5 сентября 2016 г. покинувший Россию Слободин был объявлен в розыск, а затем заочно арестован, по делу о даче взяток в особо крупном размере экс-чиновникам Республики Коми (проходящим по «делу Гайзера»). По тому же делу арестовали гендиректора «Т плюс» Бориса Вайнзихера и председателя совета директоров «Реновы» Евгения Ольховика, которые остаются под стражей.

Слободин «в интересах акционеров, менеджмента компании и ее сотрудников» покинул пост гендиректора «Вымпелкома» сразу - вечером 5 сентября. В своем прощальном письме сотрудникам он попросил команду топ-менеджмента «сплотиться и двигаться дальше». На пост гендиректора компании был назначен Шелль Йонсен из Telenor. В конце декабря 2016 г. Слободина в совете директоров ПАО «Вымпелком» заменил Кристофер Шлаффер, выходец из Deutsche Telekom.

По версии следствия, в 2007—2014 гг. подозреваемые давали взятки руководству Коми в виде денег и имущества на сумму более 800 млн руб. за создание благоприятных условий для работы ЗАО «КЭС» в регионе, включая установление выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию. СМИ сообщали, что показания на Слободина дал сам экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер, пошедший на сделку со следствием. Защита Гайзера это опровергала.

Не Захарченко

Во-вторых, пишет Слободин, он никогда не встречался и никоим образом не связан с бывшим врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрием Захарченко, арестованным 9 сентября 2016 г. после обыска в квартире его сестры, где было найдено $120 млн и 2 млн евро наличными. Тем более Захарченко ни о чем его не предупреждал, пишет Слободин. Эту информацию вбросило агентство «Интерфакс», которому «часто везет на такие доверительные беседы с «информированными» источниками», отмечает экс-руководитель «Вымпелкома».

Слободин здесь иронически хвалит пиарщиков силовиков, столь креативно связавших «двух коррупционеров». «Это было настолько сильно, мощно и красиво, что даже люди, которые знали, что я уезжал в плановую командировку и многие другие реальные обстоятельства, спрашивали меня так осторожно: «Миша, а ты Захарченко то правда не знаешь?» Ребята, отвечаю сразу всем. Мы с Захарченко жили в разных измерениях!», - пишет он.

Умеренное богатство

Наконец, Слободин ответил на личные нападки - о том, что якобы бросил первую жену, подарил любовнице на день рождения развод с женой и ведет роскошный образ жизни на наворованные деньги. Резко осудив «воспаленные, но креативные мозги журналистов [life.ru], исполняющих часть общего пиар-плана», он напомнил, что развод никогда не скрывал, а совпадения дат не было. «Он [развод] не является предметом моей гордости, также как и не является тем, за что я себя или кого-либо виню. Это жизнь».

Свой образ жизни Слободин считает скромным для заработанных им «в серьезных и уважаемых компаниях» средств. «Я, в отличие от огромного количества громких дел в отношении коррумпированных чиновников, всю свою жизнь проработал в частном бизнесе <...> С этой зарплаты государству заплачены все налоги. В общем все по честному, - напоминает экс-руководитель «Вымпелкома». - У нас действительно хороший дом в хорошем месте. У нас не шесть (зачем шесть-то), а два автомобиля Porsche и Huinday H-1 (семейный минивен)».

Заработанные деньги действительно инвестировались за границу, не скрывает Слободин. «Не потому что их прятал или к чему-то готовился... Я просто считал, что экономическая ситуация в стране не дает необходимых гарантий защиты инвестиций и приемлемой этим рискам ставок доходности. Вместе со мной так думали многие инвесторы - и российские, и зарубежные», - подытоживает он.