«Газпром нефть» в 2017 году планирует увеличить добычу нефти минимум на 3%

«Газпром нефть» в 2017 г. сохраняет план по добыче 89,2 млн т нефтяного эквивалента нефти и газа, несмотря на договоренности России с ОПЕК по сокращению нефтедобычи, сообщил первый замгендиректора компании Вадим Яковлев на брифинге в Москве.

По его словам, в России «Газпром нефть» снизит добычу нефти в первом полугодии на 2,7%, а в целом по компании добыча снизится на 1,9%.

Согласно слайдам, представленным Яковлевым, в октябре 2016 г., который является базой для сокращения добычи в рамках договоренности с ОПЕК, «Газпром нефть» добывала 173 400 т нефти. Во II квартале, говорится в слайдах, компания планирует добывать 170 100 т нефти, что означает снижение на 1,9%.

В слайдах указано, что в I и II кварталах 2016 г. компания добывала 157 400 т нефти, в III квартале - 165 100 т нефти, в IV квартале - 172 600 т нефти.

Яковлев заметил также, что добыча нефти компанией в 2017 г. вырастет минимум на 3%, не уточнив показателей роста добычи газа. По его словам, увеличение добычи газа планируется в Оренбурге, на Новопортовском месторождении, а также на иракской «Бадре».