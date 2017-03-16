РФПИ с партнерами интересуются миноритарной долей в GEFCO

Российский фонд прямых инвестиций и его партнеры - суверенные фонды ряда стран изучают возможность приобретения миноритарной доли во французском логистическом операторе GEFCO, принадлежащем ОАО «Российские железные дороги».

«Нам это интересно, но мы пока еще только все это изучаем. Речь идет о миноритарном пакете», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам в кулуарах съезда РСПП. На уточняющий вопрос, каким может быть размер пакета, например - 5%, Дмитриев ответил: «Больше 5%».

«Интерес РФПИ в том, что мы рассматриваем значительные, быстро растущие компании. GEFCO является такой компанией, присутствует в 70 странах. Безусловно, наши партнеры заинтересованы тоже, чтобы этот логистический бизнес развивать в различных странах. Поэтому мы сейчас изучаем детально эту возможность совместно с ведущими суверенными фондами мира», - отметил он.

В конце февраля глава РЖД Олег Белозеров говорил, что РЖД изучает возможность продажи части доли в GEFCO, где сейчас компания владеет 75%.