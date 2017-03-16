Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в России

Минздрав России выступает с предложением признать табак к 2035 г. продукцией, запрещенной к свободной продаже. Такая мера по борьбе с курением прописана в новой версии антитабачной концепции, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Минздрав считает, что на долгосрочную перспективу до 2035 г. целевым ориентиром при реализации концепции должно стать «признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена». Документом предусматривается «снижение распространенности потребления табака среди населения России до 1%» до 2035 г.

Минздрав также выступает за повышение ставок акцизов на табачные изделия и предлагает ввести налог на розничную продажу электронных сигарет с 2018 г.