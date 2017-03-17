PDVSA предложила «Роснефти» долю в СП с американской Chevron

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA предложила российской «Роснефти» долю в совместном предприятии Petropiar, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли. Речь идет о 10% в СП на месторождении тяжелой нефти и установке по улучшению ее качества мощностью 210 000 барр./сутки. Всего PDVSA в этом СП принадлежит 70% в СП, еще 30% – у американской компании Chevron.

Реакция «Роснефти» на предложение венесуэльской стороны пока неизвестна. В случае согласия российская госкомпания, находящаяся под американскими санкциями, станет партнером корпорации из США.

Попытка реализовать 10% в СП, по данным двух собеседников агентства – это лишь часть комплексного плана по привлечению наличности для погашения долгов PDVSA. Положение осложнило 10-процентное сокращении Венесуэлой добычи в рамках ОПЕК, что лишь ухудшило экономическую ситуацию в стране.

Контролируемый оппозицией однопалатный парламент – Национальная ассамблея – «должна согласовывать любую сделку, имеющую национальное значение», - сообщил агентству депутат Хосе Гуерра, глава комиссии по финансам. «Если PDVSA продаст 10% Petropiar «Роснефти» (без согласования), эта продажа будет недействительной», - уверен он.

В 2016 г. «Роснефть» купила у PDVSA дополнительные 23,33% в СП Petromonagas и увеличила свою долю в проекте до 40%. В феврале парламент назвал продажу госсобственности «изменой» и заблокировал сделку. В российской компании тогда право ассамблеи оказыавть влияние на сделку не признали, заявив, что это прерогатива Верховного суда

Также сообщалось, что PDVSA передала в залог российской компании 49,9% в своем американском подразделении Citgo при получении кредита. PDVSA в марте сообщала о получении $1,985 млрд предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов в рамках сделки, обеспечением по которой выступают 49,9% Citgo. «Роснефть» уже выдала венесуэльскому партнеру кредиты на $4-5 млрд, уверено агентство, но их условия не известны .