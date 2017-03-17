Иностранные инвесторы выкупили 75% долларовых евробондов «Газпрома»

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сообщил, что иностранные инвесторы приобрели 75% выпуска новых долларовых евробондов «Газпрома». Компания 16 марта впервые за три года разместила долларовые евробонды — десятилетние, объемом $750 млн по ставке 4,95%.

По словам Шулакова, 29% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, 25% — российские инвесторы, по 13% пришлось на инвесторов из Тайваня и Великобритании, инвесторы из США приобрели 10%, столько же купили инвесторы из Швейцарии.

«Важно, что по сути "Газпром" стал первым эмитентом, который разместился после повышения ключевой ставки ФРС США. Вслед за ним на рынок вышла Мексика. Банкиры и инвесторы быстро сориентировались в новых условиях, но именно сделка "Газпрома" кристаллизовала интерес рынка к новым выпускам, да еще и на 10 лет — это длинные инвестиционные ресурсы», — сказал Шулаков.

«Газпрому» в ходе сбора заявок удалось существенно снизить доходность выпуска. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,25%, затем он был снижен до 5-5,125%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,95-5%.