В Россельхознадзоре прокомментировали новые условия поставок зерна в Турцию

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что новые условия поставок зерна в Турцию крайне невыгодны для России. «Несомненно, условия поставок нашей зерновой продукции в Турции впредь крайне невыгодны. Турция исторически является нашим крупнейшим импортером», — сказала Мелано.

При этом в Россельхознадзоре отметили, что пока не получали официальных уведомлений о приостановке выдачи экспортных сертификатов. Мелано добавила, что при сохранении невыгодных условий экспорта зерна в Турцию Россия может перераспределить поставки и найти новых контрагентов.

Ранее сообщалось, что Турция может ввести пошлину 130% на ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. С 15 марта Анкара остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз этих сельхозпродуктов.