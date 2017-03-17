Турция может ввести пошлину 130% на ввоз российской пшеницы

Турция может ввести пошлину 130% на ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), «Совэконе» и Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП). О размере пошлины пишет «Коммерсантъ». «Коммерсантъ» и «Ведомости» узнали, что с 15 марта Турция остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз этих сельхозпродуктов. НАЭСП уже попросила министра сельского хозяйства Александра Ткачева решить эту проблему, это «Ведомостям» подтвердил президент ассоциации Сергей Балан, а в Минсельхозе подтвердили получение письма НАЭСП. по словам Балана, фактически Турция ввела эмбарго на импорт всей сельскохозяйственной продукции из России.

Пока официального подтверждения, что такая мера введена, нет, сказал «Ведомостям» источник в Минэкономразвития: представители торгпредства России в Турции сегодня выясняли этот вопрос, информация не подтвердилась. Представитель турецкого посольства пообещал предоставить комментарии позже. Сообщения от импортеров подтверждает директор департамента внешнеэкономической деятельности компании-экспортера «Астон» Николай Герасимов.