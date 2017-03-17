Россия выдвинула в набсовет «Алросы» руководителей «Фосагро», СИБУРа и РФПИ

Правительство России впервые выдвинуло в наблюдательный совет «Алросы» гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, предправления СИБУРа Дмитрия Конова (в качестве независимых директоров) и главу РФПИ Кирилла Дмитриева, следует из распоряжения премьер-министра от 16 марта.

Кроме них номинированы действующие члены совета - министр финансов Антон Силуанов (глава совета), министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, директор департамента Минфина Сергей Барсуков, глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Выдвинут по должности и новый президент «Алросы» Сергей Иванов.

Покинут совет заседавшие в нем два срока в качестве независимых директоров Олег Гринько (директор по стратегическим коммуникациям ЗАО «УК "Сбережения и инвестиции") и Павел Ульянов (глава энергетического дивизиона "Русала"), ветеран совета экс-советник руководителя Росимущества Олег Федоров и экс-президент "Алросы" Андрей Жарков.