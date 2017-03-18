Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в сизо

Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Евдокимова обнаружено сегодня утром в одной из камер сизо-5 на Выборгской улице. Причины смерти устанавливаются», – сказал собеседник агентства. В УФСИН по Москве подтвердили информацию.

Евдокимов был арестован в декабре 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Своей вины он не признал.

По данным следствия, Евдокимов и другие фигуранты дела через подконтрольные им коммерческие организации незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» стоимостью не менее 200 млн руб.

Суд арестовал исполнительного директора «Роскосмоса» Евдокимова
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