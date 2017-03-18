Бывший исполнительный директор «Роскосмоса» найден мертвым в сизо

Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Евдокимова обнаружено сегодня утром в одной из камер сизо-5 на Выборгской улице. Причины смерти устанавливаются», – сказал собеседник агентства. В УФСИН по Москве подтвердили информацию.

Евдокимов был арестован в декабре 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Своей вины он не признал.

По данным следствия, Евдокимов и другие фигуранты дела через подконтрольные им коммерческие организации незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» стоимостью не менее 200 млн руб.