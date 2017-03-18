Исполнительный директор «Роскосмоса» убит в сизо

На теле Владимира Евдокимова обнаружены два ножевых ранения, сообщили в СКР

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в мошенничестве, найден мертвым в камере следственного изолятора на севере Москвы. Об этом утром в субботу «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело Евдокимова обнаружено сегодня утром в одной из камер сизо-5 на Выборгской улице. Причины смерти устанавливаются», – сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили в управлении ФСИН по Москве. Позже в московском управлении Следственного комитета России уточнили, что Евдокимов скончался от ножевых ранений. «При визуальном осмотре следователи обнаружили на теле потерпевшего два ножевых ранения в области грудной клетки», – говорится в сообщении СУ СКР по Москве.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила, что по факту смерти Евдокимова возбуждено уголовное дело и начата прокурорская проверка. «Прокуратура города незамедлительно организовала проверку исполнения федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в части режима и охраны следственно арестованных», – сказала Россохина.

Дело, по ее словам, возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

Владимир Евдокимов Родился 26 марта 1961 г. в Казахстане. В 1984 г. окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности инженер-механик. С 2015 г. занимал должность исполнительного директора «Роскосмоса» по качеству и надежности.

В «Роскосмосе» настаивают на всестороннем расследовании смерти Евдокимова. «Все наши мысли сегодня – с семьей Владимира и его детьми. Безусловно, будем настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и всестороннем расследовании дела», – сказал гендиректор госкорпорации Игорь Комаров, слова которого приводятся на сайте «Роскосмоса».

Евдокимов был арестован 1 декабря 2016 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Своей вины он не признал.

По данным следствия, Евдокимов и другие фигуранты дела через подконтрольные им коммерческие организации незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» стоимостью не менее 200 млн руб.

На момент совершения преступления Евдокимов занимал должность замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Вместе с ним по делу проходят бывший гендиректор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин, бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков, его бывший заместитель Алексей Андреев, а также Алексей Озеров.