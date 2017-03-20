Trump Organization отказывается от участия в зарубежных проектах

Корпорация Trump Organization, созданная президентом США Дональдом Трампом, больше не будет заключать следки, связанные с участием в зарубежных проектах. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент Trump Organization, сын американского президента Эрик Трамп, который вместе со своим братом Дональдом Трампом – младшим осуществляет доверительное управление активами отца.

«Из-за политики мы сказали: «Послушайте, мы больше не собираемся расширяться за пределами страны. Мы не собираемся участвовать в новых международных проектах». А это было большой частью того, что мы делали», - отметил он.

Эрик Трамп пообещал, что компания будет искать возможности участия в американских проектах. Он отметил, что ряд штатов снижают налоги для привлечения бизнеса. В качестве ключевого примера он привел Флориду.