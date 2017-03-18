Россияне инвестировали почти $100 млн в здания Trump Organization – Reuters

Не менее 63 граждан России владеют недвижимостью в элитных небоскребах во Флориде, принадлежащих компании президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. В общей сложности россияне, по данным агентства, инвестировали в эту недвижимость $98,4 млн.

Отмечается, что российских покупателей может быть намного больше, в ряде случаев невозможно установить собственников жилья. Кроме того, не учитывались граждане, которые при покупке недвижимости не использовали российский паспорт.

Среди покупателей есть «бизнесмены, обладающие связями в политике», отмечает агентство. В частности, бывший начальник первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, акционер Absolute Group Андрей Трусков, глава банка «Викинг» Алексей Устаев. Однако не были обнаружены те, кого можно охарактеризовать как наиболее приближенных к российскому руководству.

В компании Trump Organization назвали данную историю с российскими покупателями недвижимости «раздутой СМИ».