ФБР изучает активность между серверами Trump Organization и Альфа-банка летом-2016 – CNN

В рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы президента США ФБР изучает активность, отмеченную летом 2016 г. между серверами бывшей компании президента Дональда Трампа Trump Organization и российского Альфа-банка, сообщает CNN со ссылкой на близкие к следствию источники.

В рассказе о возможной связи Альфа-банка с Trump Organization нет никаких фактов, указывающих на нарушение закона, а лишь технические подробности взаимодействия серверов. Российский сервер Альфа-банка запрашивал информацию у сервера американской компании гораздо чаще, чем это делали другие. На него приходится 80% поисковых запросов. Выдавал ли сервер Trump Organization ответную информацию не известно. То есть данных о том, что серверы действительно взаимодействовали, сейчас нет.

Впервые о связи Альфа-банка с Trump Organization стало известно 4 месяца назад из публикаций State и New York Times. Альфа-банк тогда опровергал наличие у него связей с этой компанией. В минувшие выходные тема снова всплыла в прессе, что вызвало гневные твиты Трампа о прослушке в Trump Tower. Тогда в ФБР это опровергли. Сейчас в бюро ход расследования не комментируют. Белый дом отказывается от комментариев.