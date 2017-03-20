И. о. гендиректора РУСАДА стала главный бухгалтер антидопингового агентства

Исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) назначена Татьяна Чиркина. «И. о. генерального директора – Чиркина Татьяна Леонидовна», – говорится на сайте РУСАДА.

Ранее Чиркина занимала должность главного бухгалтера РУСАДА – такие сведения содержатся в отчете о расходовании средств за 2013 г., размещенном на сайте агентства.

В ноябре 2015 г. Всемирное антидопинговое агентство приняло решение лишить РУСАДА аккредитации после допинговых скандалов в российском спорте. В настоящее время идет работа по восстановлению РУСАДА, к сотрудничеству в этом вопросе привлечены иностранные специалисты – австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы.

Исполняющая обязанности генерального директора организации Анна Анцелиович 7 марта оставила пост по собственному желанию. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что отставка Анцелиович не связана с публикацией ее интервью The New York Times. Из статьи газеты следовало, будто чиновница заявила, что при подготовке к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи в России действительно существовала «допинговая программа», что «это был институциональный сговор». РУСАДА заявило, что слова Анцелиович были «искажены и вырваны из контекста».

В настоящее время объявлен конкурс на должность генерального директора РУСАДА. Кандидаты должны предоставить документы до 31 марта. От кандидатов не требуется наличия российского гражданства и опыта работы в сфере борьбы с допингом, но у них должна быть безупречная репутация и порядочность. «Кандидат на должность генерального директора может, например, иметь опыт работы в научной сфере, правительственных органах, частном секторе, спортивных, негосударственных или межправительственных организациях», – говорится в условиях конкурса.