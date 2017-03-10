РУСАДА ищет кандидатов с безупречной репутацией на должность гендиректора

Открыт конкурс на вакансию гендиректор Российского антидопингового агентства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА. От кандидатов не требуется наличия российского гражданства и опыта работы в сфере борьбы с допингом, но у них должна быть безупречная репутация и порядочность.

«Кандидат на должность генерального директора может, например, иметь опыт работы в научной сфере, правительственных органах, частном секторе, спортивных, негосударственных или межправительственных организациях», - цитирует агентство.

7 марта стало известно, что и. о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку по собственному желанию.