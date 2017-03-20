Список самых состоятельных россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Forbes опубликовал ежегодный, 31-й по счету рейтинг мировых миллиардеров. В списке в этом году на 12 россиян больше, чем годом ранее, всего - 96 бизнесменов. Российская экономика стабилизировалась, некоторые отрасли демонстрируют оживление. Нефтяные котировки за год поднялись на 25%. Положительную динамику демонстрируют и другие сырьевые рынки, важные для России.

Возглавил российскую часть рейтинга — уже второй раз подряд — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с состоянием в $18,4 млрд, за год Михельсон заработал $4 млрд. В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-ю строчку. Вторым среди российских миллиардеров стал гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $17,5 млрд, он заработал $6,6 млрд и в общемировом рейтинге находится на 51-м месте. Тройку лидеров замыкает председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», также ему принадлежит Universal Cargo Logistics Holding B.V. Владимир Лисин ($16,1 млрд), он заработал за год $6,8 млрд и стал 57 в мире.

В первую десятку входят также владелец Volga Group и ООО «Волга груп», через которые ему принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл», Геннадий Тимченко ($16 млрд), основатель USM Holdings, которому принадлежит горнодобывающая компания «Металлоинвест» Алишер Усманов ($15,2 млрд), президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($14,5 млрд), cовладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd Михаил Фридман ($14,4 млрд), основной владелец управляющей компании «Интеррос», которой принадлежат пакеты в «Норильском никеле» Владимир Потанин ($14,3 млрд), основной акционер угольной компании СУЭК (92,2%), химического концерна «Еврохим» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%) Андрей Мельников ($13,2 млрд) и президент Фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд).

Первое место общемирового рейтинга четвертый год подряд досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Его состояние выросло с $75 млрд до $86 млрд. Состояние главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличилось на $14,8 млрд, что обеспечило ему вторую строчку. Основатель Amazon Джефф Безос переместился с пятого места на третье. Его состояние оценено в $72,8 млрд.