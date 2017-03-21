Суд взыскал с компании Тельмана Исмаилова $331 млн в пользу БМ-банка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск БМ-банка о взыскании с ООО «Прага-АСТ» Тельмана Исмаилова как поручителя $331,4 млн, передал «Интерфакс».

Иск был заявлен о взыскании $318,6 млн, но на заседании во вторник суд удовлетворил ходатайство банка об увеличении размера требований до $331,4 млн в связи с увеличением периода.

Долг взыскивается по кредиту, выданному компании «Руслайн 2000», основной долг составляет $177,7 млн.

Представить ООО «Прага-АСТ» долг признал.

В группу «Прага-АСТ», основанную бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым и занимающуюся ресторанным бизнесом, входит московский ресторан «Прага».

В сентябре 2016 г. сообщалось, что БМ-банк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве двух структур, которые раньше принадлежали Исмаилову.

Речь идет о компаниях «Руслайн 2000» (арендует 1,2 га в границах Измайловского парка) и «Бизнес-клуб «Тропикано» (управляет на Малой Грузинской улице бизнес-центром площадью 15 000 кв. м).

"Данные действия предпринимаются в рамках процедуры взыскания задолженности компаний перед группой", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Дело о банкротстве ООО "Прага-АСТ" отложено на 4 апреля.