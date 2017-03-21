Такси в Москве с 1 апреля будут отчитываться о перемещениях машин

Агрегаторы такси, диспетчерские службы и таксопарки в Москве с 1 апреля должны будут предоставлять данные о местоположении машин в режиме реального времени. Соответствующий приказ опубликован на сайте дептранса Москвы. Эта мера необходима, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в нестандартных ситуациях, пояснил представитель ведомства РБК. Информация может быть получена МВД по специальному запросу, уточнил он.

Согласно документу, данные – дата и время, номер автомобиля, скорость движения, широта, долгота и путевой угол – по GPS или «Глонасс» будут передаваться в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС). Также необходимо будет предоставить данные о лицензиях и госномерах такси.