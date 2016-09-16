Отечественные товары и услуги «уценили» на 15%

Поставщики товаров, работ и услуг из России впервые получили приоритет в заказе госкомпаний и естественных монополий. Заявка с российскими товарами и услугами будет автоматически получать ценовое преимущество в 15%. Это предусматривает постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. Оно не будет ограничивать закупки, извещения о которых были размещены раньше.

Приоритет распространяется и на поставщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уточняет участвовавший в разработке документа замминистра связи Михаил Евраев. В постановлении говорится, что заказчики должны учитывать положения договора о ЕАЭС.

На конкурсах, где оцениваются заявки участников, предложения с российскими товарами и услугами будут оцениваться с понижающим коэффициентом (15%), а договора заключаться по цене в заявке. На аукционах, где победителем становится участник, предложивший наименьшую цену, договор с победителем-иностранцем будет заключаться по цене, сниженной на 15%.

Ранее ограничения для иностранных товаров устанавливались только для закупок государства. Аналогичное ценовое преимущество есть у российских поставщиков в госзаказе, но только для ограниченного списка товаров (15% для продуктов питания, посуды и оборудования). Различные ограничения действуют на закупки государством 420 видов иностранных товаров. Часть импортных товаров нельзя покупать при наличии российского аналога (оборонная продукция, программы), для других запрет действует при наличии двух российских аналогов – распространяется на госзакупки лекарств и медизделий (так называемое правило «третий лишний»). Цены госконтрактов из-за импортозамещения выросли на 40%, заявил в феврале замминистра экономического развития Евгений Елин.

Закон о закупках госкомпаний дает правительству право установить приоритет для отечественных товаров, однако оно долго не пользовалось им. Подобные требования к закупкам госкомпаний могут быть признаны противоречащими нормам ВТО, объяснял ранее партнер King & Spalding Илья Рачков. Правила ВТО обязывают предоставить национальный режим компаниям из других членов ВТО.

При подготовке постановления в правительстве этот вопрос обсуждался с ФАС и многими другими ведомствами, в том числе с Минэкономразвития, отвечающим за международную торговлю, рассказывает Евраев. Нормы ВТО запрещают преференции при закупке товара для перепродажи, а не для собственных нужд, а госкомпании закупают в первую очередь для производственных целей, говорит замминистра. Новые правила дадут российским производителям больше возможностей для продвижения своих товаров, но сохранят конкуренцию: если качество российских товаров или услуг будет низкое, то никакие ценовые преференции таким производителям не помогут, считает Евраев.

Приоритет по цене - шаг вперед к поддержке отечественного производителя, считает директор по закупкам «Россетей» Юрий Зафесов. Это такой сигнал для рынка, который если не повысит цену закупок, то не даст ее существенно снижать, замечает первый проректор НИУ ВШЭ Александр Шамрин. Кроме того, постановление может быть расценено как политический сигнал закупать только отечественное, что может сказаться на качестве продукции и потребовать пересматривать логистические цепочки и все вопросы по эксплуатации и росту комплексных издержек у компаний, полагает Шамрин. Новые правила могут способствовать росту предложения на внутреннем рынке, но при нынешних ставках кредитования это полумера, считает он.

Это может привести к росту цен, констатирует сотрудник одной из госкомпаний, лучше было бы подумать о неценовых преференциях: снижении квалификационных требований, размера обеспечения заявки, улучшении условий авансирования.