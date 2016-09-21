Минфин и Минэнерго хотят повысить акцизы на бензин

В 2017 г. Минфин намерен собрать с нефтяников дополнительно 200 млрд руб.; Минфин и Минэнерго обсуждают форму изъятия – часть через НДПИ и часть через акцизы. Интригой остается, в какой именно пропорции будет разделена нагрузка между НДПИ и акцизами – чем больше возьмут через акцизы, тем больше нагрузки перенесут на потребителей.

Сейчас ставки акцизов на бензин и дизельное топливо составляют 10,130 и 5,290 руб., по закону они должны снизиться в 2017 г. до 7,430 и 5,090 руб. Это была часть налогового маневра – снижение акцизов должно компенсировать потери нефтепереработки из-за снижения пошлин (см. также стр. 10). Нефтяники предложили компромисс: в 2017 г. акцизы вовсе не снижать, это дало бы бюджету дополнительно 97–100 млрд руб., половину от требуемых 200 млрд руб.

На последнем совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова Минфин предложил новые расчеты: акциз на бензин все же снижается на 1 руб. за литр год к году, а на дизтопливо – немного вырастет. Представитель Шувалова не комментирует эту тему. Такой сценарий предполагает рост акцизов на бензин и дизтопливо на 1 руб. за литр по отношению к действующему налоговому сценарию, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.

Таким образом, через акцизы Минфин в 2017 г. изымет 73 млрд руб. (43 млрд – бензин и 30 млрд – дизтопливо), т. е. через НДПИ будет изъята не половина, как предполагалось, а больше – 127 млрд. В 2018 г. будет изъято 82 млрд, в 2019 г. – 85 млрд руб.

Маневр-2015 В прошлом году повышение налогов случилось неожиданно для экспортеров – президент обещал не повышать нагрузки до 2018 г. Но это назвали «изъятием девальвационной прибыли» и забрали у нефтяной отрасли 200 млрд руб. через частичное замораживание налогового маневра: пошлины не снизились, а НДПИ был повышен.

Окончательного решения нет, расчеты еще не представлены, говорит высокопоставленный чиновник. Сейчас обсуждается четыре варианта, говорят два федеральных чиновника. Главная задача, по словам одного из них, вписать акцизы в инфляционные ожидания, чтобы рост стоимости нефтепродуктов не превышал инфляции.

Получается, с учетом предусмотренных налоговым маневром на 2017 г. изменений акцизов и таможенных пошлин на моторные топлива Минфин предлагает повышение акцизов на 1 руб. за литр – это приведет к росту цен на дизтопливо на 1,8 руб. за литр и на автомобильный бензин на 0,5 руб. за литр, приводит данные главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: «При прочих равных условиях такой уровень повышения розничных цен укладывается в инфляционные ожидания». Но потребление дизельного топлива личным легковым транспортом составляет менее 5%, так что рост цен на дизельное топливо повысит нагрузку на бизнес и будет перенесен в цены услуг и товаров народного потребления, предупреждает Ежов.

Снижение акцизов должно было компенсировать потери из-за внутренней цены на нефть вследствие снижения пошлин; получается, пошлины все равно снижаются до 30%, а акцизы – всего на 1 руб., а не как планировалось изначально, говорит сотрудник нефтяной компании, участвующий в обсуждениях: это сложная конструкция и, когда меняется один элемент, меняются и все остальные. Минфин в прошлом году уже изъял у нефтяников дополнительно 200 млрд руб., но это было сделано через снижение пошлин. Однако из-за снижения цены на нефть снижаются и пошлины, так что в определенный момент Минфин столкнулся с риском не полностью получить 200 млрд руб. Поэтому чиновники Минфина решили уже не использовать этот инструмент, а зафиксировать повышение на определенную сумму.