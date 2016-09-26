Нового президента США ждет беспрецедентно сложная бюджетная ситуация

Кто бы ни победил на выборах в ноябре - Дональд Трамп или Хиллари Клинтон, нового президента США ждет суровая реальность. Его возможности тратить бюджетные средства или снижать налоги будут меньше, чем у любого другого президента после Второй мировой войны. Со времен Гарри Трумэна еще ни один новый хозяин Белого дома не приступал к своим обязанностям при более высоком отношении долга к ВВП. Кроме того, впервые за много лет новый президент столкнется с проблемой увеличения дефицита, несмотря на экономический рост.

«Следующий президент, несомненно, будет очень стеснен в средствах», – утверждает республиканец Чарли Дент, член комитета по ассигнованиям палаты представителей.

Президент может попытаться обойти ограничения. Но, например, Клинтон (даже если не учитывать сценарий возможной рецессии и дальнейшего роста дефицита) наверняка столкнется с сопротивлением республиканцев, которые будут контролировать минимум одну из палат конгресса. При этом у Федеральной резервной системы США, поскольку процентные ставки остаются на низком уровне, будет немного возможностей влиять на ситуацию в экономике. Для ее стимулирования теперь важнее поддержка со стороны бюджета, поэтому «политические ограничения на действия [c ним сегодня] пугают гораздо больше», считает Тимоти Гайтнер, первый министр финансов при президенте Бараке Обаме.

Ограничения становятся все более осязаемыми. На долю таких предусмотренных законом расходов, как здравоохранение или социальное обеспечение, приходится примерно две трети госраходов, включая процентные платежи по национальному долгу. Для сравнения: в 1980-е гг. их доля составляла около 50%. Таким образом, сейчас конгресс и Белый дом фактически распоряжаются только третью бюджета. По прогнозам Юджина Стойерле из Urban Institute, к 2022 г. почти каждый доллар бюджетных доходов будет распределен еще до того, как проголосует конгресс. В таких условиях у следующего президента почти не будет возможности «решать новые проблемы, не отрекаясь от данных избирателям обещаний», и он (она) рискует «бóльшую часть своего срока просто быть хромой уткой», отмечает Стойерле.

Уникальные выборы Нынешние выборы в США знаменательны по многим причинам, и не только из-за самой сложной за последние 70 лет бюджетной ситуации. В современной истории соцопросов Дональд Трамп – наименее популярный кандидат в президенты, выдвинутый одной из основных партий. На втором месте по непопулярности – Хиллари Клинтон, отмечает WSJ.

Трамп предлагает сократить налоги, из-за чего бюджетные доходы могут снизиться на 10% за десятилетие, и значительно увеличить затраты на инфраструктуру, здравоохранение ветеранов и оборону. Также он обещает не трогать здравоохранение и соцобеспечение, основные драйверы расходов в ближайшие десятилетия. Сторонники Трампа отдают предпочтение стимулированию экономического роста, а не балансу бюджета. «Как и у Рональда Рейгана, дефицит может быть не главным приоритетом Трампа», – говорит Лоуренс Кудлоу, который работал в администрации Рейгана и консультировал Трампа.

Клинтон, в свою очередь, косвенно признает проблемы с бюджетом, предлагая каким-либо образом компенсировать большинство новых расходов. Но ее инициативы могут натолкнуться на политические препятствия. Например, она пообещала в первые 100 дней своего президентства выделить $275 млрд на пятилетнюю инфраструктурную программу, а в прошлом году конгресс уже согласился вложить в дороги $305 млрд в течение пяти лет.

Но один фактор может сыграть в пользу 45-го президента США. Ожидается, что процентные ставки будут оставаться низкими значительно дольше, чем большинство участников рынка полагали еще несколько лет назад. В результате стоимость обслуживания госдолга по отношению к ВВП опустилась до минимума почти за 50 лет. Правда, с 2007 г. общий долг удвоился примерно до 75% от ВВП. «Щедрость мировых центробанков позволяет привлекать очень дешевые займы», – отмечает Джим Миллстейн, работавший в минфине в администрации Обамы.

Следующему президенту придется смириться с ростом дефицита в краткосрочной перспективе ради повышения госрасходов на высококачественную инфраструктуру и образование, считает Дуг Элмендорф, возглавлявший управление конгресса США по бюджету в 2009-2015 гг. Хотя ранее он предупреждал, что дефицит может негативно отразиться на экономике. Как утверждает Элмендорф, он поменял свое мнение из-за падения процентных ставок и сейчас власти должны понимать, что это «в корне изменило» ситуацию.

Перевел Алексей Невельский