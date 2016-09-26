Международная жизнь

В США начинаются предвыборные дебаты

Хиллари Клинтон готовится блеснуть умом, а Дональд Трамп – опытом шоумена
Техники готовят сцену для дебатов
Техники готовят сцену для дебатов
Patrick Semansky / AP

Первые дебаты кандидатов в президенты США пройдут вечером в понедельник (в Москве будет уже глубокая ночь) на телеканале CNN, их главными темами станут экономика и безопасность. Дебаты продлятся полтора часа без перерывов на рекламу и могут собрать до 100 млн зрителей, что станет самой большой аудиторией для президентских дебатов. Два других раунда запланированы на 9 и 19 октября.

Американские СМИ называют дебаты коварными, особенно для кандидата, у которого есть преимущество, - в данном случае это демократ Хиллари Клинтон (согласно последнему рейтингу NBC Wall Street Journal она лидирует с 43% против 37% у республиканца Дональда Трампа). В 2000 г. шедший с небольшим отрывом и обладавший лучшим бэкграундом по внутренней и внешней политике демократ Альберт Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему во многом, как считается, из-за неудачного выступления на первых дебатах.

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Команды обоих кандидатов тщательно готовятся к предстоящей дискуссии, при этом стратегии подготовки, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в обоих предвыборных штабах, кардинально отличаются. Главная цель Клинтон состоит в том, чтобы показать огромной аудитории, что Трамп из-за своего темперамента с работой на посту президента США просто не справится и она может выбить его из колеи, однако просто ловить его на лжи для этого недостаточно. Поэтому штаб Клинтон прогоняет ответы на самые актуальные вопросы и готовится к нескольким вариантам поведения республиканца. Трамп, несмотря на настойчивые рекомендации своих советников, не хочет штудировать информационные материалы и вместо прогонки ответов предпочитает мозговые штурмы со своей командой. «Трамп будет вести себя, как самый крутой парень в универе, чей курсовик ослепит всех просто потому, что именно он его написал», - комментирует ситуацию The New York Times. Дебаты в понедельник станут для Трампа первыми в его политической карьере, где будет только один конкурент и где ему придется работать и на нереспубликанский электорат.

Несмотря на небольшой отрыв Клинтон накануне первых дебатов, у Трампа есть преимущество в работе с телевизионной аудиторией, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в штате Пенсильвания Ларри Кейслер: «Миграция и экономика – именно эти две темы занимают сейчас умы американцев, однако в центре кампании оказались на самом деле личности двух главных кандидатов. Клинтон будет делать упор на данные и статистику, сухой аналитический подход, но в этом кроется опасность, ведь на теледебатах зрители любят глазами: они именно смотрят, а не слушают, не вникают. Язык тела и эмоциональные реакции играют ключевую роль, эти дебаты – в первую очередь перфоманс. У Трампа в этом плане есть преимущество, ведь он даже не столько бизнесмен, сколько продавец и задающий тренды шоумэн».

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Против Клинтон на предстоящих дебатах играет и то, что она не сталкивалась с сильной конкуренцией на праймериз, дискутируя только с Берни Сандерсом, в то время как Трампу для получения номинации пришлось выигрывать у полутора десятков конкурентов, продолжает Кейслер. Решать исход выборов будут так называемые колеблющиеся штаты – их около десятка, и именно там ни у одного из кандидатов нет существенного отрыва. Соответственно, и оба кандидата на дебатах будут работать именно на них и делать акцент на тех аспектах, которые находят больше всего отклика у неопределившихся избирателей, добавляет эксперт.

Американцы знают Клинтон больше 25 лет, но ей незаслуженно не дают реализовать это преимущество, считает руководитель организации, продвигающей женщин в политике, Represent PAC Керри Кеннеди: «Клинтон – одновременно самый квалифицированный кандидат и кандидат, к которому больше всего вопросов, за всю нашу историю. Ее воспринимают как холодного политика, которому нельзя доверять, и электорат особого энтузиазма не испытывает, по сути, она за все эти годы сильно страдала от статуса публичного политика».

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«Мы должны быть умнее в том, как мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию [с Россией]», — говорила демократ Хиллари Клинтон в июле 2015 г. (цитата по «Интерфаксу»). В январе бывший госсекретарь отметила, что изменение подхода к России возможно: «Нам нужно проявлять больше единства, чтобы не позволять России занять более агрессивную позицию в Европе и на Ближнем Востоке». На конец декабря Клинтон, по данным компании IPSOS, безусловный лидер предвыборной гонки — за нее проголосовали бы 42% опрошенных
Jim Young / Reuters
«Мы должны быть умнее в том, как мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию [с Россией]», — говорила демократ Хиллари Клинтон в июле 2015 г. (цитата по «Интерфаксу»). В январе бывший госсекретарь отметила, что изменение подхода к России возможно: «Нам нужно проявлять больше единства, чтобы не позволять России занять более агрессивную позицию в Европе и на Ближнем Востоке». На конец декабря Клинтон, по данным компании IPSOS, безусловный лидер предвыборной гонки — за нее проголосовали бы 42% опрошенных
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«Если Путин хочет войти и уничтожить ко всем чертям &quot;Исламское государство&quot; (группировка, запрещенная в России), то я на 100% за него. Я не могу понять, как кто-то может выступать против этого», — заявил миллиардер-республиканец Дональд Трамп в начале ноября. На ежегодной пресс-конференции российский президент приветствовал заявления Трампа о переходе к другому, более глубокому уровню отношений с Россией. «Он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинства, это дело избирателей США, но он абсолютный лидер президентской гонки», — заявил Путин. Опрошенные IPSOS избиратели так не считают — в конце декабря Трамп был на третьем месте, его поддерживали 29% опрошенных
Carlos Osorio / AP
«Если Путин хочет войти и уничтожить ко всем чертям "Исламское государство" (группировка, запрещенная в России), то я на 100% за него. Я не могу понять, как кто-то может выступать против этого», — заявил миллиардер-республиканец Дональд Трамп в начале ноября. На ежегодной пресс-конференции российский президент приветствовал заявления Трампа о переходе к другому, более глубокому уровню отношений с Россией. «Он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Не наше дело определять его достоинства, это дело избирателей США, но он абсолютный лидер президентской гонки», — заявил Путин. Опрошенные IPSOS избиратели так не считают — в конце декабря Трамп был на третьем месте, его поддерживали 29% опрошенных
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«Мы должны создать новую организацию типа НАТО, чтобы противостоять угрозам безопасности в XXI веке. Мы должны работать с нашими партнерами по НАТО и должны работать над расширением коалиции с Россией, и мы должны работать с Лигой арабских государств», — предложил сенатор от штата Вермонт демократ Берни Сандерс на лекции в Университете Джорджтауна (цитата по «Интерфаксу»). По данным за декабрь, Сандерс на втором месте — его поддерживают 31% избирателей
Andrew Harnik / AP
«Мы должны создать новую организацию типа НАТО, чтобы противостоять угрозам безопасности в XXI веке. Мы должны работать с нашими партнерами по НАТО и должны работать над расширением коалиции с Россией, и мы должны работать с Лигой арабских государств», — предложил сенатор от штата Вермонт демократ Берни Сандерс на лекции в Университете Джорджтауна (цитата по «Интерфаксу»). По данным за декабрь, Сандерс на втором месте — его поддерживают 31% избирателей
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«Верить в то, что Путин в Сирии борется с терроризмом, — все равно что верить в то, что Земля стоит на трех китах», — передает CNN заявление Теда Круза, сделанное во время декабрьских дебатов. «Я считаю, что сотрудничество с Россией, как ни парадоксально, гораздо более вероятно с таким верховным главнокомандующим, которого Путин будет воспринимать как реальную угрозу, нежели со слабым и неэффективным верховным главнокомандующим, которого Путин не уважает», — заявил Круз летом, отвечая на вопрос о том, как он будет решать вопрос о взаимодействии США и России, если будет избран президентом. Политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России он назвал «слабой и политикой соглашательства» (цитаты по CNN и «РИА Новости»). По данным декабрьского опроса, Круза поддерживали 12% избирателей
Kevin Lamarque / Reuters
«Верить в то, что Путин в Сирии борется с терроризмом, — все равно что верить в то, что Земля стоит на трех китах», — передает CNN заявление Теда Круза, сделанное во время декабрьских дебатов. «Я считаю, что сотрудничество с Россией, как ни парадоксально, гораздо более вероятно с таким верховным главнокомандующим, которого Путин будет воспринимать как реальную угрозу, нежели со слабым и неэффективным верховным главнокомандующим, которого Путин не уважает», — заявил Круз летом, отвечая на вопрос о том, как он будет решать вопрос о взаимодействии США и России, если будет избран президентом. Политику нынешнего президента Барака Обамы в отношении России он назвал «слабой и политикой соглашательства» (цитаты по CNN и «РИА Новости»). По данным декабрьского опроса, Круза поддерживали 12% избирателей
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«У Путина только один козырь — энергоресурсы. У нас их полно, но у нас доисторические правила их экспорта. Нам нужно от них избавиться и сделать так, чтобы Европа зависела от наших энергоресурсов. Нужно загнать его обратно в свою нору. Экономическая мощь работает не хуже военной, а то и лучше», — заявил кандидат от республиканцев нейрохирург Бен Карсон на дебатах в декабре, которые транслировал CNN. «Наш президент очень похож на Путина», — говорил Карсон за полгода до начала предвыборной кампании, утверждая, что Обама действует не как избранный президент, а как агрессивный российский лидер. Об этом он заявил в эфире The Christian Broadcasting Network (цитата по The Washington Times). В декабре Карсона поддерживали лишь 8% избирателей
Patrick Semansky / AP
«У Путина только один козырь — энергоресурсы. У нас их полно, но у нас доисторические правила их экспорта. Нам нужно от них избавиться и сделать так, чтобы Европа зависела от наших энергоресурсов. Нужно загнать его обратно в свою нору. Экономическая мощь работает не хуже военной, а то и лучше», — заявил кандидат от республиканцев нейрохирург Бен Карсон на дебатах в декабре, которые транслировал CNN. «Наш президент очень похож на Путина», — говорил Карсон за полгода до начала предвыборной кампании, утверждая, что Обама действует не как избранный президент, а как агрессивный российский лидер. Об этом он заявил в эфире The Christian Broadcasting Network (цитата по The Washington Times). В декабре Карсона поддерживали лишь 8% избирателей
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«Мы теряем влияние в мире, а Путин приобретает его. Он не союзник. Он — диктатор. Он — хулиган», — сказал республиканец Джеб Буш в ходе дебатов 21 декабря. «Мы нуждаемся в президенте, который действительно будет отстаивать американские интересы, хоть в Европе или на Ближнем Востоке. Вот так вы построите лучшие отношения с Путиным» (цитаты по «Интерфаксу»). На конец декабря сын 41-го президента Джорджа Буша-старшего и брат 43-го президента Джорджа Буша-младшего остается лишь на шестом месте, его бы выбрали 7% опрошенных
Brian Snyder / Reuters
«Мы теряем влияние в мире, а Путин приобретает его. Он не союзник. Он — диктатор. Он — хулиган», — сказал республиканец Джеб Буш в ходе дебатов 21 декабря. «Мы нуждаемся в президенте, который действительно будет отстаивать американские интересы, хоть в Европе или на Ближнем Востоке. Вот так вы построите лучшие отношения с Путиным» (цитаты по «Интерфаксу»). На конец декабря сын 41-го президента Джорджа Буша-старшего и брат 43-го президента Джорджа Буша-младшего остается лишь на шестом месте, его бы выбрали 7% опрошенных
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Комментарии  ()
Lupus_
18:30 26.09.2016
@Хиллари Клинтон готовится блеснуть умом@ ---- Шутка дня
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