В США начинаются предвыборные дебаты

Первые дебаты кандидатов в президенты США пройдут вечером в понедельник (в Москве будет уже глубокая ночь) на телеканале CNN, их главными темами станут экономика и безопасность. Дебаты продлятся полтора часа без перерывов на рекламу и могут собрать до 100 млн зрителей, что станет самой большой аудиторией для президентских дебатов. Два других раунда запланированы на 9 и 19 октября.

Американские СМИ называют дебаты коварными, особенно для кандидата, у которого есть преимущество, - в данном случае это демократ Хиллари Клинтон (согласно последнему рейтингу NBC Wall Street Journal она лидирует с 43% против 37% у республиканца Дональда Трампа). В 2000 г. шедший с небольшим отрывом и обладавший лучшим бэкграундом по внутренней и внешней политике демократ Альберт Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему во многом, как считается, из-за неудачного выступления на первых дебатах.

Команды обоих кандидатов тщательно готовятся к предстоящей дискуссии, при этом стратегии подготовки, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в обоих предвыборных штабах, кардинально отличаются. Главная цель Клинтон состоит в том, чтобы показать огромной аудитории, что Трамп из-за своего темперамента с работой на посту президента США просто не справится и она может выбить его из колеи, однако просто ловить его на лжи для этого недостаточно. Поэтому штаб Клинтон прогоняет ответы на самые актуальные вопросы и готовится к нескольким вариантам поведения республиканца. Трамп, несмотря на настойчивые рекомендации своих советников, не хочет штудировать информационные материалы и вместо прогонки ответов предпочитает мозговые штурмы со своей командой. «Трамп будет вести себя, как самый крутой парень в универе, чей курсовик ослепит всех просто потому, что именно он его написал», - комментирует ситуацию The New York Times. Дебаты в понедельник станут для Трампа первыми в его политической карьере, где будет только один конкурент и где ему придется работать и на нереспубликанский электорат.

Несмотря на небольшой отрыв Клинтон накануне первых дебатов, у Трампа есть преимущество в работе с телевизионной аудиторией, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в штате Пенсильвания Ларри Кейслер: «Миграция и экономика – именно эти две темы занимают сейчас умы американцев, однако в центре кампании оказались на самом деле личности двух главных кандидатов. Клинтон будет делать упор на данные и статистику, сухой аналитический подход, но в этом кроется опасность, ведь на теледебатах зрители любят глазами: они именно смотрят, а не слушают, не вникают. Язык тела и эмоциональные реакции играют ключевую роль, эти дебаты – в первую очередь перфоманс. У Трампа в этом плане есть преимущество, ведь он даже не столько бизнесмен, сколько продавец и задающий тренды шоумэн».

Против Клинтон на предстоящих дебатах играет и то, что она не сталкивалась с сильной конкуренцией на праймериз, дискутируя только с Берни Сандерсом, в то время как Трампу для получения номинации пришлось выигрывать у полутора десятков конкурентов, продолжает Кейслер. Решать исход выборов будут так называемые колеблющиеся штаты – их около десятка, и именно там ни у одного из кандидатов нет существенного отрыва. Соответственно, и оба кандидата на дебатах будут работать именно на них и делать акцент на тех аспектах, которые находят больше всего отклика у неопределившихся избирателей, добавляет эксперт.

Американцы знают Клинтон больше 25 лет, но ей незаслуженно не дают реализовать это преимущество, считает руководитель организации, продвигающей женщин в политике, Represent PAC Керри Кеннеди: «Клинтон – одновременно самый квалифицированный кандидат и кандидат, к которому больше всего вопросов, за всю нашу историю. Ее воспринимают как холодного политика, которому нельзя доверять, и электорат особого энтузиазма не испытывает, по сути, она за все эти годы сильно страдала от статуса публичного политика».