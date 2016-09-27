Чрезмерно низкая инфляция стала глобальным феноменом – МВФ

В преддверии полугодового саммита в начале октября Международный валютный фонд готовит регулярный доклад о состоянии мировой экономики. Накануне его публикации МВФ представил одну из глав, где проанализировал ситуацию с инфляцией в мировой экономике, которая в последние годы держится на крайне низких уровнях, грозя ряду стран попаданием в дефляционную ловушку.

Феномен дезинфляции, или устойчиво снижающейся до низких уровней инфляции, сегодня характерен для многих стран, отражается в разных показателях (базовой инфляции, исключающей цены на продукты питания и энергоресурсы, совокупной инфляции, инфляции зарплат) и разных секторах, хотя в большей степени ему подвержены производственные отрасли, чем сфера услуг. Основные причины дезинфляции, по оценке МВФ, – никак не проходящая слабость экономики и падение цен на сырьевые товары. Но есть и психологический аспект. Поскольку центробанкам, прежде всего в развитых странах, систематически не удается с помощью мер денежной политики довести инфляцию до установленных целей, инфляционные ожидания понемногу снижаются. Эти ожидания становятся менее устойчивыми, свидетельствуя о том, что в странах, где процентные ставки и так находятся на крайне низких уровнях, способность центробанков бороться с сохраняющейся дезинфляцией, возможно, снижается, указывают эксперты МВФ.

Низкая инфляция может быть временным следствием экономических процессов, например, падения спроса. Однако если цены и зарплаты долгое время держатся на одном уровне, это может иметь негативные последствия, поясняют эксперты МВФ. Компании и домохозяйства могут значительно снизить среднесрочные инфляционные ожидания, что породит дефляционную спираль: падающий спрос и дефляция будут подпитывать друг друга. В этом случае реальные процентные ставки нельзя будет снизить до уровней, которые способствовали обеспечению полной занятости. Компании, которым нужно будет сокращать затраты, вместо снижения зарплат скорее будут увольнять сотрудников. Возрастет стоимость обслуживания долга для заемщиков. Все это еще больше будет подрывать спрос.

По расчетам фонда, в 2015 г. более чем в 85% стран уровень инфляции был ниже долгосрочных ожиданий, а в 20% и вовсе наблюдалась дефляция (было проанализировано более 120 стран). И дело не только в сильно подешевевшем сырье, и, в частности, ценах на нефть, которые с упали со $115 за баррель в июне 2014 г. до менее $30 в январе 2016 г. (в последние месяцы Brent торгуется в диапазоне $45-50). Базовая инфляция все равно уже не первый год остается ниже целей центробанков в большинстве развитых стран.

Инфляция в развитых и развивающихся странах

Синяя кривая – индекс потребительских цен (медиана, левая шкала); зеленая кривая – цена нефти (правая шкала)

Кроме того, во многих странах замедление инфляции объясняется событиями, происходящими за рубежом. Стагнация и избыток мощностей в производственных секторах ряда крупных экономик, выпускающих товары, активно участвующие в международной торговле, ведет к снижению импортных цен в покупающих их странах. Основные проблемы в этой области связаны с ситуацией в Китае, Японии и США как крупных экспортеров промышленной продукции, отмечает МВФ. Прежде всего здесь выделяется Китай, указывают эксперты фонда: увеличение избытка производственных мощностей там на 5 процентных пунктов ведет к снижению инфляции в развитых и развивающихся странах на 0,5 п.п. без учета прочих факторов в мировой экономике и на 0,2 п.п. – с их учетом.

Мировая сталелитейная отрасль страдает от избытка мощностей, но особенно серьезная проблема с ними – как раз в Китае. Из-за этого он увеличил экспорт стали в 2014 г. на 50%, а в 2015 г. – еще на 20% до рекордных 112,4 млн т, что привело к заметному падению цен на нее и заставило США и ЕС бороться с тем, что они называют демпингом.

В свою очередь, производственная активность в США остается низкой, а ухудшение показателей в августе заставляет беспокоиться, что через торговлю проблемы могут распространиться на развивающиеся рынки, говорил недавно руководитель Global Trade Alert Саймон Эверетт. По его мнению, на ситуации в мировом производственном секторе может негативно сказываться такой фактор, как расширение сектора услуг. Последний, по данным ЮНКТАД, в 2015 г. впервые обеспечил наибольшую долю роста мировой торговли. А вклад в дезинфляцию вносит как раз производство, указывает МВФ.

Внутренняя денежная политика малоэффективна в борьбе с дефляционным давлением из-за рубежа, признают эксперты фонда и предостерегают: доверие к центробанкам может быть подорвано, если из-за сочетания таких факторов, как снижение импортных цен и слабый внутренний спрос, им и дальше не будет удаваться довести инфляцию до нужных уровней.

Поскольку во многих развитых странах возможности денежной политики уже ограничены, так как в ряде развитых экономик процентные ставки отрицательны, а ведущие центробанки не раз расширяли программы денежного стимулирования, управлять инфляционными ожиданиями становится сложнее, отмечает МВФ. Пока эти ожидания не сильно изменились, и вкупе с восстановлением цен на сырье можно прогнозировать, что инфляция постепенно вернется к целям центробанков. Однако сохраняются риски того, что этот прогноз не оправдается, и в ряде стран «вероятность постепенного снижения инфляционных ожиданий и, как следствие, длительного периода низкой инфляции не так уж низка». Чтобы поддерживать эти ожидания, фонд рекомендует центробанкам сохранять политику стимулирования на должном уровне, чтобы снизить подозрения, что она теряет эффективность. В тех же случаях, когда ожидания заметно снизились, следует рассмотреть более агрессивный подход – в частности, дать четкое и ясное обязательство добиться небольшого и временного превышения цели по инфляции.

В последнее время о подобном подходе говорил, в частности, нобелевский лауреат Пол Кругман, призывая центробанки дать «обязательство быть безответственными». На прошлой неделе именно так поступил Банк Японии, объявивший, что ради повышения инфляционных ожиданий будет стараться, чтобы инфляция превысила 2%, а не достигла этого уровня.

Но главное, считают в МВФ, нужно стараться повысить совокупный спрос, и тут недостаточной одной денежной политики. Ее нужно совмещать с мерами бюджетного стимулирования (в тех странах, где бюджет это позволяет), структурными реформами, стимулирующими спрос, методами повышения доходов, которые способствовали бы росту заработков.

Кроме того, в одиночку странам будет сложно бороться с дезинфляцией, поскольку она имеет трансграничный эффект. Нужны «скоординированные усилия по одновременному стимулированию спроса и инфляции в развитых странах и удвоению усилий по сокращению мощностей в странах, где промышленность страдает от их избытка».