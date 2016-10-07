Объем морских контейнерных перевозок за последние 40 лет никогда не рос так медленно, как в этом году

Современной эпохе глобализации может прийти конец. Такая мысль беспокоит экономистов, которые соберутся на полугодовом саммите МВФ и Всемирного банка в эти выходные.

Прямые иностранные инвестиции в развитых странах в 2015 г. составили $646 млрд, что на 40% меньше пикового значения до финансового кризиса. Международное кредитование за последние два года сократилось примерно на 9%, или на $2,6 трлн, по данным Банка международных расчетов. Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мировой торговли в этом году до 1,7% по сравнению с апрельским прогнозом 2,8%. Таким образом, темп роста международной торговли в этом году будет самым медленным с 2007 г. Импорт стран «большой двадцатки» снижается уже четыре года подряд по отношению к их ВВП. Кроме того, рост спроса на морские контейнерные перевозки снизился до 4% в этом году, после того как рос не менее чем на 10% около 40 лет.

Поэтому многие эксперты обеспокоены, что ситуация в мировой экономике может ухудшиться, если страны намеренно будут все больше и больше закрываться друг от друга. Слишком много политиков сейчас выступают за торговые барьеры в ошибочном стремлении ускорить рост ВВП своей страны в краткосрочной перспективе, говорит гендиректор ВТО Роберту Азеведу: «Часто в качестве лекарства прописывают протекционизм. Но это именно то лекарство, которое навредит пациенту, а не вылечит его».

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард тоже выразила обеспокоенность ростом протекционизма во многих странах, в том числе в США: «Ограничение свободы торговли будет глушить двигатель, который в течение многих десятилетий обеспечивал беспрецедентный рост благосостояния по всему миру».

Невысокий уровень экономической активности способствует тому, что банки стараются снизить международные риски, компании не хотят инвестировать в новое производство, а правительства вводят регулирующие нормы, благоприятствующие местным производителям, часто обосновывая это соображениями национальной безопасности. «В США [экономический рост] не превышает 2%, в других странах он еще меньше. Поэтому люди больше хватаются за прошлое, думая, как защитить себя, а не смотрят в будущее», - утверждает гендиректор United Parcel Service Дэвид Эбни.

Развивающиеся страны вводят новые правила локализации, обязующие крупные компании инвестировать и создавать рабочие места в определенной юрисдикции. В то же время развитые страны спорят из-за международного налогообложения и отказываются от соглашений, которые бы снизили пошлины или установили согласованные правила в торговле. Это резкий уход с пути ее либерализации, который преобладал после Второй мировой войны.

С приближением важных выборов в США и развитых европейских странах их официальные лица ужесточили риторику в вопросах международной торговли, налогообложения и регулирования. В сентябре стало ясно, что переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве не удастся завершить до окончания президентского срока Барака Обамы, поскольку популистские настроения на обоих континентах только набирают силу. Кроме того, конгресс США вряд ли поддержит в этом году другое торговое соглашение Обамы – Транстихоокеанское партнерство.

При этом санкции, введенные из-за геополитических конфликтов, значительно уменьшили торговлю с Россией и другими странами. Менее заметные ограничения, связанные с национальной безопасностью, возможно, имеют не менее серьезные последствия для ряда отраслей в Китае и США, правительства которых ограничивают доступ иностранных компаний к таким важным секторам, как, например, телекоммуникации.

Страны G20, особенно США, в 2015 г. ввели против отдельных государств 644 ограничительных торговых меры, по данным Global Trade Alert. Например, США вводят пошлины на сталь, импортируемую из Китая по заниженным ценам, и многие из них становятся постоянными. Отчасти проблема заключается в том, что Китай из-за замедления своей экономики отложил запланированные реформы, которые сделали бы его рынки более открытыми. Вместо этого Пекин поддерживает местные компании. Более 75% американских компаний стали чувствовать, что отношение к ним в Китае ухудшилось за последний год, показал опрос Американской торговой палаты в Китае.

Ухудшение в торговле влияет и на бизнес таких банков, как HSBC, который в последние годы ушел из 16 менее крупных стран, но по-прежнему работает на рынках, на которые приходится 85-90% мировой торговли. Активы HSBC сконцентрированы в Китае и Великобритании, поэтому банк уязвим перед ребалансировкой китайской экономики и Brexit, который должен отрезать некоторых его британских клиентов от цепочек поставок в ЕС. «При неопределенности – когда речь идет не просто о продаже зубных щеток или чего-то подобного – есть опасность лишиться долгосрочных контрактов», - отмечает председатель совета директоров HSBC Дуглас Флинт.