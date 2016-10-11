Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: Больше денег под колеса

Москва увеличит расходы на строительство дорог

Инвестиционная программа города вырастет почти на 300 млрд руб.
Москва решила построить дублер Кутузовского проспекта за свой счет
Москва решила построить дублер Кутузовского проспекта за свой счет
Максим Блинов / РИА Новости

Москва планирует потратить на городское строительство в 2016–2019 гг. 1,864 трлн руб., следует из проекта АИП города («Ведомости» ознакомились с документом), где перечислены стройки и объекты, финансируемые за счет городского бюджета. Во вторник программу обсудит правительство Москвы. В 2015–2018 гг. город планировал направить на стройки на 282 млрд руб. меньше.

В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой: на стройки добавят 101 млрд руб. – до 484 млрд (см. таблицу). В 2018 г. – на 18% до 477,7 млрд руб.

Львиная часть расходов приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы», в ближайшие годы на ее реализацию направят 1,27 трлн руб., это более 2/3 всей АИП.

Больше половины этих средств пойдет на строительство метро – 654 млрд руб. Вся программа развития столичного метро оценивается в 1,33 трлн руб., по ее завершении в 2020 г. протяженность метрополитена должна увеличиться в 1,5 раза. С этого года власти планируют резко увеличить ввод метро (за 2011–2015 гг. – 33 км): в 2016 г. – около 27 км, в будущем – 25 км, а в 2018 г. – порядка 37 км. Ежегодные расходы на метро при этом практически не изменятся.

В Москве с начала года появилось 16 000 новых парковочных мест

Почти в 1,5 раза вырастут затраты на строительство автомобильных дорог. Например, если в действующей АИП на автодороги в 2017 г. было заложено 99 млрд руб., то в проекте – около 150 млрд, расходы в 2018 г. предполагается увеличить со 110 млрд до 152 млрд руб. На 2018 г. придется пик строительства: власти планируют построить 158 км, сейчас в среднем вводится 90–100 км.

Увеличение АИП обусловлено в основном развитием новых территорий, объясняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Это строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное в районе ул. Поляны (Бутово), дороги в районах предполагаемого прохождения метро в новой Москве (Солнцево – Коммунарка), создание поперечных связей с выходом на Киевское шоссе в районе ул. Родниковой и Авиаторов. Общие инвестиции в развитие дорожной сети в новой Москве за четыре года составят 135,5 млрд руб. В целом транспортная схема развития новых территорий предполагает строительство около 700 км магистральных дорог, не считая районных, уточняет руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Добавится дорог и в старой Москве. В следующем году планируется начать строительство южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы со ссылкой на Хуснуллина. Город намеревался привлечь к проекту инвесторов, однако в итоге строить ее будут за счет средств столичного бюджета. По словам Хуснуллина, финансирование новой дороги утверждено, она уже проектируется. В АИП на эти цели заложено 11,4 млрд руб. Из крупных дорожных проектов это Северо-Западная и Северо-Восточная хорды (общая стоимость – 85 млрд и 108 млрд руб. соответственно), а также подъездные пути к территории ЗиЛа (38 млрд руб.).

Почти вдвое увеличатся расходы на строительство объектов здравоохранения – с 51 млрд до 95 млрд руб. Часть из них выделяется, чтобы ускорить сроки ввода, уточняет сотрудник мэрии: больница в Коммунарке, две поликлиники в Щербинке и Птичном и т. д. В 2017–2018 гг. увеличится количество строящихся поликлиник: 11 на 5300 посещений в смену и восемь на 4890 соответственно. Для сравнения: в текущем году власти сдадут четыре поликлиники на 1100 посещений.

Капитальные расходы Москвы традиционно составляют 20–25% расходов бюджета, указывает аналитик S&P Екатерина Ермоленко. Планы амбициозные, но город вполне может с ними справиться, считает она. На 1 сентября консолидированный бюджет Москвы исполнен с профицитом 228 млрд руб., что примерно на 50 млрд больше по сравнению с тем же периодом 2015 г. Налог на прибыль увеличился на 13,7%, НДФЛ – на 7,4%, а расходы – всего на 5,7%. «По результатам 2016 г. мы ожидаем, что бюджет будет [как и в 2015 г.] исполнен с профицитом», – комментирует Ермоленко.

Есть определенное смещение приоритетов бюджетной политики с индексирования социальных расходов на наращивание капитальных, отмечает Ермоленко, но у бюджета большая гибкость – расходы по многим инвестиционным программам могут быть перенесены на будущие периоды, к тому же капитальная программа традиционно недоисполняется. Например, в 2015 г. планировалось 377 млрд руб., а вышло 354 млрд.

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