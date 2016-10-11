Москва увеличит расходы на строительство дорог

Москва планирует потратить на городское строительство в 2016–2019 гг. 1,864 трлн руб., следует из проекта АИП города («Ведомости» ознакомились с документом), где перечислены стройки и объекты, финансируемые за счет городского бюджета. Во вторник программу обсудит правительство Москвы. В 2015–2018 гг. город планировал направить на стройки на 282 млрд руб. меньше.

В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой: на стройки добавят 101 млрд руб. – до 484 млрд (см. таблицу). В 2018 г. – на 18% до 477,7 млрд руб.

Львиная часть расходов приходится на программу «Развитие транспортной системы г. Москвы», в ближайшие годы на ее реализацию направят 1,27 трлн руб., это более 2/3 всей АИП.

Больше половины этих средств пойдет на строительство метро – 654 млрд руб. Вся программа развития столичного метро оценивается в 1,33 трлн руб., по ее завершении в 2020 г. протяженность метрополитена должна увеличиться в 1,5 раза. С этого года власти планируют резко увеличить ввод метро (за 2011–2015 гг. – 33 км): в 2016 г. – около 27 км, в будущем – 25 км, а в 2018 г. – порядка 37 км. Ежегодные расходы на метро при этом практически не изменятся.

Почти в 1,5 раза вырастут затраты на строительство автомобильных дорог. Например, если в действующей АИП на автодороги в 2017 г. было заложено 99 млрд руб., то в проекте – около 150 млрд, расходы в 2018 г. предполагается увеличить со 110 млрд до 152 млрд руб. На 2018 г. придется пик строительства: власти планируют построить 158 км, сейчас в среднем вводится 90–100 км.

Увеличение АИП обусловлено в основном развитием новых территорий, объясняет заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Это строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное в районе ул. Поляны (Бутово), дороги в районах предполагаемого прохождения метро в новой Москве (Солнцево – Коммунарка), создание поперечных связей с выходом на Киевское шоссе в районе ул. Родниковой и Авиаторов. Общие инвестиции в развитие дорожной сети в новой Москве за четыре года составят 135,5 млрд руб. В целом транспортная схема развития новых территорий предполагает строительство около 700 км магистральных дорог, не считая районных, уточняет руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Добавится дорог и в старой Москве. В следующем году планируется начать строительство южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы со ссылкой на Хуснуллина. Город намеревался привлечь к проекту инвесторов, однако в итоге строить ее будут за счет средств столичного бюджета. По словам Хуснуллина, финансирование новой дороги утверждено, она уже проектируется. В АИП на эти цели заложено 11,4 млрд руб. Из крупных дорожных проектов это Северо-Западная и Северо-Восточная хорды (общая стоимость – 85 млрд и 108 млрд руб. соответственно), а также подъездные пути к территории ЗиЛа (38 млрд руб.).

Почти вдвое увеличатся расходы на строительство объектов здравоохранения – с 51 млрд до 95 млрд руб. Часть из них выделяется, чтобы ускорить сроки ввода, уточняет сотрудник мэрии: больница в Коммунарке, две поликлиники в Щербинке и Птичном и т. д. В 2017–2018 гг. увеличится количество строящихся поликлиник: 11 на 5300 посещений в смену и восемь на 4890 соответственно. Для сравнения: в текущем году власти сдадут четыре поликлиники на 1100 посещений.

Капитальные расходы Москвы традиционно составляют 20–25% расходов бюджета, указывает аналитик S&P Екатерина Ермоленко. Планы амбициозные, но город вполне может с ними справиться, считает она. На 1 сентября консолидированный бюджет Москвы исполнен с профицитом 228 млрд руб., что примерно на 50 млрд больше по сравнению с тем же периодом 2015 г. Налог на прибыль увеличился на 13,7%, НДФЛ – на 7,4%, а расходы – всего на 5,7%. «По результатам 2016 г. мы ожидаем, что бюджет будет [как и в 2015 г.] исполнен с профицитом», – комментирует Ермоленко.

Есть определенное смещение приоритетов бюджетной политики с индексирования социальных расходов на наращивание капитальных, отмечает Ермоленко, но у бюджета большая гибкость – расходы по многим инвестиционным программам могут быть перенесены на будущие периоды, к тому же капитальная программа традиционно недоисполняется. Например, в 2015 г. планировалось 377 млрд руб., а вышло 354 млрд.