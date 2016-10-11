Размещение госбондов Саудовской Аравии может стать рекордным для развивающихся стран

Низкие цены на нефть создают Саудовской Аравии экономические проблемы, и она не может точно оценить свои энергетические запасы. Об этом страна предупредила во вторник инвесторов, которые могут принять участие в ее дебютной эмиссии евробондов.

Переговоры с ними начинаются на этой неделе. Первая встреча состоится в Лондоне в среду, а на следующей неделе представители королевства отправятся в Бостон и Нью-Йорк, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участвующих в роуд-шоу банкиров. Организаторами эмиссии будут Citigroup, HSBC и JPMorgan Chase, но им будут помогать и другие банки. Ожидается, что ее размер составит около $15 млрд. Но, возможно, он даже превысит рекордную для развивающихся рынков эмиссию гособлигаций Аргентины на $16,5 млрд, которая состоялась ранее в этом году, отмечают банкиры.

Время проведения эмиссии будет зависеть от рыночной ситуации, заявило саудовское министерство финансов. В зависимости от интереса инвесторов Эр-Рияд может разместить бонды со сроком погашения 5, 10 и 30 лет, сообщает Financial Times. Агентство Fitch уже присвоило им рейтинг AA-, что соответствует кредитному рейтингу страны; прогноз по рейтингу – негативный.

Спрос со стороны инвесторов должен быть «очень высок», учитывая, что они ждут сделку уже несколько месяцев, считает портфельный управляющий Aviva Investors Лиам Спиллейн. По его словам, объявляя о начале роуд-шоу, Эр-Рияд «стремится воспользоваться возможностью выпустить облигации до президентских выборов в США [в ноябре] и возможного повышения процентных ставок ФРС США в декабре».

Нефть сейчас примерно вдвое дешевле, чем в середине 2014 г., когда начался обвал цен. Это создает проблемы Саудовской Аравии, которая вынуждена была объявить в этом году об амбициозной программе реформ, направленных на диверсификацию экономики. Эмиссия бондов поможет ей частично покрыть бюджетный дефицит, который в 2015 г. достиг рекордных $98 млрд, или 16% ВВП. Во вторник Эр-Рияд предупредил инвесторов, что в этом году дефицит может составить $87 млрд, или 13,5% ВВП, пишет WSJ.

С похожими проблемами столкнулись и другие страны Персидского залива, зависящие от экспорта нефти. Поэтому, например, весной Абу-Даби (эмират ОАЭ) успешно разместил облигации на $5 млрд, а Катар – на $9 млрд. По прогнозам JPMorgan Chase, в этом году страны Персидского залива разместят облигации на $35 млрд, в два с лишним раза больше предыдущего рекорда, установленного в 2009 г.

Доказанные запасы нефти в Саудовской Аравии на конец 2015 г. составляли 266,5 млрд баррелей, и их должно хватить еще на 70 лет при средней добыче около 10,2 млн баррелей в день. Доказанные запасы газа – около 8,6 трлн куб. м. Но точно оценить стоимость этих запасов нельзя, предупредила Саудовская Аравия. Как отмечает WSJ, это очень важно для инвесторов, интересующихся предстоящим IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, которая контролирует почти все запасы углеводородов в стране. Ранее Эр-Рияд оценивал Saudi Aramco в $2-3 трлн. В этом случае компания могла бы привлечь $100-150 млрд, разместив на фондовом рынке 5% акций. Чтобы инвесторы «серьезно» отнеслись к IPO, необходимо провести независимый аудит запасов, уверен гендиректор консалтинговой фирмы Qamar Energy Робин Миллз.

Также Саудовская Аравия предупредила, что может отказаться от привязки курса национальной валюты к доллару. Но пока она придерживается нынешней валютной политики. В последние месяцы на валютном рынке выросли ставки на то, что Эр-Рияд откажется от привязки, но аналитики отмечают, что такой шаг может вызвать беспокойство относительно экономической стабильности Саудовской Аравии и ускорить инфляцию. В этом году ее уровень вырос более чем в два раза до 4% на фоне сокращения субсидий на электроэнергию, топливо и водоснабжение.