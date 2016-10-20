Налоги и сборы

Систему весогабаритного контроля предложено объединить с «Платоном»

Тогда государство будет платить оператору 5 млрд рублей в год
5 млрд руб. в год может дополнительно получить система взимания платы с грузовиков «Платон»: ее могут объединить с системой весогабаритного контроля
5 млрд руб. в год может дополнительно получить система взимания платы с грузовиков «Платон»: ее могут объединить с системой весогабаритного контроля
А. Гордеев / Ведомости

Систему весогабаритного контроля на дорогах можно объединить с системой взимания платы с 12-тонников за проезд по федеральным трассам («Платон»), говорится в научно-исследовательской работе, представленной в Росавтодор («Ведомости» ознакомились с текстом). Именно это исследование должно помочь с выбором пути развития системы, она сейчас создается. Выводы будут сделаны позже, ответил представитель Росавтодора.

Есть три варианта, говорил в сентябре руководитель Росавтодора Роман Старовойт: за счет государства, по концессии и на основе «Платона», исследовательская работа позволит сделать вывод.

Сейчас все ездят с перегрузом, в одну машину загружают две, рассказывает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: отправители сбивают цену, чтобы получить госконтракты, и стараются экономить на перевозке, этот бизнес крышуют недобросовестные сотрудники пунктов весогабаритного контроля и ГИБДД.

Штрафы за перегруз – 150 000–500 000 руб. За последний год их было выписано 30 000.

Автоматическая система контроля (запущена в начале года, 23 пункта: дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации) выявила в 30 раз больше нарушений – 1 млн. С 1 октября система перешла на рабочий режим в Вологодской области (три пункта). Водители просто отказываются туда ехать, рассказывает Матягин: если систему распространят на всю страну, волнения будут хуже, чем при запуске «Платона», считает он.

Льготный режим «Платона» заканчивается
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Расширение системы автоматических весов – правильная мера, которая защитит дороги от разрушения и сведет коррупцию к минимуму, надеется президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, но размер штрафа несправедлив. Возникают и споры из-за превышения осевой нагрузки на 100–200 кг, продолжает он: у автоматики допустимая погрешность – 11%, а в определенных условиях погрешность измерений может достигать 50%.

Чтобы распространить систему на всю Россию, нужно поставить 387 рамок автоматизированного контроля. 256 рамок можно объединить с рамками «Платона», как пишут авторы исследования, можно использовать аппаратуру (сканеры, видеокамеры) и центры обработки данных «Платона».

Новую систему предлагается делать по концессии, так же как и «Платон», и можно использовать инфраструктуру «Платона».

Автоматизированная система весогабаритного контроля будет выставлена на конкурс, обещает представитель Минтранса.

Кроме рамок для весогабаритного контроля нужно две информационные системы – мониторинга за проезжающими (существует у ГИБДД с 2013 г.) и выдачи разрешений на перевес (у Росавтодора с 2012 г.). Их тоже можно совместить, говорится в заключении. Так будут ниже капитальные затраты (см. график). Если систему сдать в концессию, плата государства концессионеру без «Платона» будет 92,7 млрд руб. за 10 лет, а при интеграции – 51 млрд в 2017–2027 гг.

Прогнозируется, что сборы составят 4,8 трлн руб. за 10 лет. Но цель создания системы – не сбор штрафов, а недопущение выезда на дороги нагруженных сверх нормативов машин, еще раз напоминает представитель Росавтодора.

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Проект интересен, технически интеграция двух систем возможна, передал через представителя гендиректор оператора «Платона» – «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест») – Александр Советников. В сентябре он же говорил о других применениях данных «Платона»: платных сервисов для умного страхования или мониторинга грузоотправителей.

Ценовое преимущество будет у того участника конкурса, который договорится с оператором «Платона», замечает один из консультантов инфраструктурных проектов. Концессия на весогабаритный контроль формально и нормативно не будет связана с соглашением о «Платоне», говорит еще один консультант. Новая концессия и отдельный конкурс, полагает партнер Hogan Lovells Александр Долгих, даже в случае интеграции с системой «Платон» на параметры текущей концессии не повлияют. Изменения могут быть, если новая система будет не отдельной концессией, а дополнительным соглашением к действующей, заключает консультант.

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