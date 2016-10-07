Льготный режим «Платона» заканчивается

Чтобы реализовать проекты (в дорожной отрасли. - «Интерфакс» ), конечно, надо вернуться, восстановить ту финансовую модель сбора средств, которая изначально задумывалась, заявил министр транспорта Максим Соколов журналистам в Уфе в пятницу (цитата по «Интерфаксу»).

Система сбора платы за компенсацию ущерба от проезда грузовиков тяжелее 12 т по федеральным трассам («Платон») запущена 15 ноября 2015 г. Первоначально тариф планировался 3,73 руб. за 1 км, но на фоне массовых протестов был снижен до 1,53 руб. С 1 марта планировалось удвоить плату до 3,06 руб., но правительство оставило тариф на льготном уровне, пообещав вернуться к вопросу осенью. Тестовый режим продлили, чтобы убедиться, что система работает нормально, объяснил Соколов. И сейчас она «работает нормально», считает министр, поэтому тестовый период завершается.

В 2016 г. будет отремонтировано более 1000 км региональных и городских дорог за счет сборов «Платона», напоминает представитель Росавтодора. Сборы системы с учетом льготного коэффициента соответствуют прогнозным, добавляет он. От «Платона» в дорожный фонд уже поступило 14,5 млрд руб., по данным «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор «Платона», принадлежит сыну Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»). Минтранс рассчитывает собрать 20 млрд руб. в 2016 г. Ежегодная плата оператору системы составляет 10,6 млрд руб.

Чтобы строить больше дорог, развивать существующие федеральные и региональные трассы и улично-дорожную сеть городов, необходимо финансирование, комментирует представитель Росавтодора, без «льготного» коэффициента планы по сборам - 40 млрд руб.

Минэкономразвития уже выступило с предложением оставить тариф 1,53 руб. за 1 км до 1 января 2019 г.

В сентябре на совещании под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждался тариф, но решение не было принято, рассказывал ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Представитель Дворковича не комментирует это заявление. Решение примет правительство, о размере тарифа пока речь не шла, ответил представитель Минтранса. Как только решение будет принято, оператор системы оповестит участников рынка, сказал представитель РТИТС.

Росавтодор не ждет новых вспышек недовольства при повышении тарифа. Большинство протестных акций против «Платона» в 2015 г. проходили под флагами политических партий, во главе с людьми, которые не имеют отношения к рынку грузоперевозок, отмечает представитель Росавтодора. Все, кто работают, соблюдая законы, поддерживают работу системы, так как она наводит порядок на рынке, где царит демпинг и до 30-40% от стоимости доставки уходит посредническим диспетчерским службам, объясняет он.

Закономерный рост тарифов на перевозки уже произошел: большинство частников, занимающихся демпингом, покинули рынок из-за роста налоговой нагрузки и ужесточения контроля за соблюдением выплат – прослеживается явный тренд к «обелению», передает пресс-служба слова директора по закупкам транспортных услуг FM Logistic Максима Бочкова. Теперь крупные компании, которые работают «в белую», наконец получили возможность выступать на уровне с остальными игроками рынка. Но повышение платы за проезд усилит давление на рынок и в конечном итоге приведет к дальнейшему росту цен на товары, предупреждает Бочков. По его подсчетам, увеличение тарифа в системе «Платон» до 3,06 руб. приведет к 5%-ному росту цен на перевозку, что существенно, поскольку прибыльность российских перевозчиков и экспедиционных компаний варьируется в пределах 5-7%.

Повышение тарифа «Платона» может привести к повышению и затрат перевозчиков, и тарифов на их услуги, а также снижает рентабельность бизнеса, согласен начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин. Было бы разумнее сохранить льготный тариф на ближайшие 2-3 года, с последующим прогнозируемым ростом, ведь экономическая ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной, предлагает Воеводин.

Тариф не должен превышать 1 руб., считает президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев. В ассоциацию поступает все больше звонков и обращений от мелких перевозчиков, которые призывают к акциям протеста, рассказал представитель ассоциации. «Мы настроены на конструктивный диалог с властями, но если тариф будет повышен, не исключаем проведение акций протеста», - говорит Трунаев.