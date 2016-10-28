Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: Налог на модернизацию

Правительство готово восстановить налог на модернизацию

Регионы решат, сохранять или нет льготы для движимого имущества
Имущество может переехать в регионы с налоговыми льготами
Имущество может переехать в регионы с налоговыми льготами
Андрей Гордеев / Ведомости

С 2018 г. компании могут лишиться льготы по налогу на движимое имущество. Она будет действовать лишь в тех регионах, которые ее одобрят. Такой правительственный законопроект Госдума рассмотрит на следующей неделе.

В проекте Основных направлений налоговой политики Минфин предлагал механизм «двух ключей» – предоставлять льготы, предусмотренные Налоговым кодексом, только если они одобрены и регионами. Все льготы предлагалось разделить на категории в зависимости от срока их обязательного применения: пять лет, три года и один год. Когда срок пройдет, регион сохранит льготу или откажется от нее.

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Отработать механизм решили на налоге на движимое имущество, так как это не самая дорогая льгота, объясняет чиновник финансово-экономического блока. В 2015 г. она сэкономила бизнесу 110,8 млрд руб., свидетельствуют данные ФНС. Более половины всех выпадающих доходов пришлось на 10 регионов: они недополучили около 60 млрд руб. (см. график). Из них 25,6 млрд руб. – Москва (1,7% ее доходов). В 2016 г. потери составят 25,8 млрд руб., говорит представитель финансового департамента Москвы. 7,6 млрд руб. потерял Санкт-Петербург, 6,6 млрд – Московская область. Только у 11 регионов потери от льготы превышают 2 млрд руб., еще у 12 – 1 млрд. Меньше всего недополучил бюджет Северной Осетии – всего 18,7 млн руб., свидетельствуют данные ФНС.

Спор об убытках

Это не единственная мера повышения налоговой нагрузки. Во внесенном в Госдуму законопроекте правительство предложило с 2017 г. ограничить возможность уменьшать налогооблагаемую прибыль на прошлые убытки – не более чем на 30%. В четверг его обсуждал экспертный совет бюджетного комитета Госдумы. 30% – не очень справедливое ограничение, говорит партнер KPMG Михаил Орлов, возглавляющий экспертный совет, эксперты предлагают повысить порог хотя бы до 50%. Под ограничение должны попасть только убытки, возникающие после введения закона, считает он, некоторые убытки не должны ограничиваться в принципе – связанные с отрицательными курсовыми разницами и новыми инвестпроектами.

Эта льгота заработала не так давно – она была введена в конце 2012 г. и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 г. Правительство рассчитывало таким образом стимулировать модернизацию и покупку нового оборудования. Это был своеобразный маневр, вспоминает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп»: налог с недвижимости должны были начать рассчитывать с кадастровой стоимости, но отменялся налог на движимое имущество. По сути, правительство отменяло налог на модернизацию, отмечает директор Deloitte Василий Марков.

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В России налоговая нагрузка на инвестиции в модернизацию достигает 20% против 7–9% в Европе, признавал Минфин в 2012 г. После введения льготы многие компании обновили свои фонды, отмечает председатель совета директоров крупного промышленного холдинга. Поправки приведут к отмене льготы в большинстве регионов – это прямое повышение налоговой нагрузки, говорит Зарипов. Это признает и федеральный чиновник. Хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

У отдельных компаний налоги на движимое имущество могут быть огромными, например у инфраструктурных, говорит член бюро РСПП. Для тех, кто с 2013 г. обновил свой фонд, это будет значительным ударом, признает член экспертного совета ТПП Максим Хвалибов. Продукция на новом оборудовании еще не производится, а налоги уже надо платить, согласен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Чем больше компания купит нового оборудования, тем выше будет налог, отмечает Марков. Отмена льготы может привести к росту тарифов, предупреждает сотрудник инфраструктурной компании.

Скорее всего бизнес будет стремиться перевести имущество в регионы, которые сохранят льготу, говорят Хвалибов и Александра Суслина из Экономической экспертной группы. «В результате все движимое имущество окажется на балансе в одном регионе», – подтвердил на экспертном совете в Госдуме замначальника департамента налоговой политики РЖД Денис Полехин. Технически сделать это несложно, согласен Хвалибов. Налог на движимое имущество платится по месту регистрации компании, а не нахождения имущества, говорит Марков.

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Сами регионы пока не оценивали, будут ли сохранять льготу, говорят опрошенные региональные чиновники. «Льготу будем сохранять», – уверен один из них. Ее отмена все равно не принесет дополнительных доходов, продолжает он, компании будут договариваться с региональными властями и переводить имущество туда, где льгота сохранится. Сохранить льготу для нового оборудования – разумная мера, считает чиновник Калужской области, она не слишком бьет по бюджету региона (потери менее 1 млрд руб. в 2015 г., по данным ФНС), зато стимулирует обновление фондов. Вопрос пока не обсуждался, говорит представитель департамента экономической политики Москвы.

Последние 10 лет регионы страдали от федеральной налоговой политики, считает аналитик S&P Карен Вартапетов, федеральные льготы почти всегда оказывали негативное влияние на региональные бюджеты. Изменение правил введения льготы даст регионам еще одну возможность конкурировать с соседями за привлечение бизнеса, отмечает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Но ввести собственные льготы смогут не все регионы, предупреждает Вартапетов. В 2015 г. число дефицитных регионов выросло до 76, свидетельствуют данные Счетной палаты. Регионов с профицитом бюджета, напротив, стало меньше – всего девять. Отменять льготу есть смысл тем регионам, где зарегистрированы компании, выплачивающие налоги за всю группу, считает Марков.

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