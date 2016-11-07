Улюкаев: «Роснефть» продадут до 5 декабря

Министр рассказал, о чем написано в пункте «для служебного пользования» нового распоряжения правительства

Сделка по продаже 19,5% «Роснефти» должна быть закрыта до 5 декабря, деньги - перечислены не позднее 15 декабря, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

В понедельник утром правительство выпустило новое распоряжение о продаже акций «Роснефти», отменяющее распоряжение от 27 ноября 2014 г. № 2358. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В документе не были раскрыты подробности пункта 1, в котором указано: «для служебного пользования». В этом пункте указаны подходы к формированию цены пакета, рассказал федеральный чиновник. В цифрах это выглядит следующим образом: 748,26 млрд руб., умноженные на коэффициент 0,95, включающий в себя в соответствии с обычной рыночной практикой минимальный дисконт (5%), объяснил Улюкаев.

Минимальная цена определяется на основе котировок, которые были определены 11 октября 2016 г. После сообщения о приватизации «Башнефти» был реализован синергетический эффект и акции «Роснефти» существенно поднялись в цене, говорит Улюкаев. Таким образом, цена продажи может составить около 711 млрд руб. Распоряжение также не предусматривает buy back со стороны «Роснефти». В понедельник на Московской бирже акция «Роснефти» стоила 342,5 руб. (данные на 12.22 мск).

В полном тексте распоряжения, позднее опубликованном правительством, говорится, что поправочный коэффициент 0,95 рекомендован привлеченным АО «Роснефтегаз» инвестиционным консультантом покупателю, предложившему наилучшие условия. Срок завершения расчетов с покупателем - не позднее 15 декабря 2016 г., срок перечисления денег в федеральный бюджет - до 31 декабря 2016 г.