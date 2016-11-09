Налоги и сборы

Налоговая нагрузка на прибыль вырастет не так сильно

Минфин согласился смягчить предложенное им ограничение на учет убытков
Налоговая нагрузка на прибыль вырастет не так сильно
Налоговая нагрузка на прибыль вырастет не так сильно
М. Стулов / Ведомости

Правительство предлагало увеличить налоговую нагрузку на бизнес несколькими способами, в том числе ограничив возможности уменьшать прибыль на убытки. Это ограничение правительство решило смягчить.

Часть убытков компаний сгорит, не уменьшив налог на прибыль
Правительство предлагает увеличить налоговую нагрузку на компании
Лишить их возможности учитывать все убытки

Поправки, одобренные на прошлой неделе Госдумой в первом чтении, лишали компании возможности учитывать все прошлые убытки – разрешали уменьшать налогооблагаемую прибыль не более чем на 30%. В проекте поправок ко второму чтению («Ведомости» ознакомились с ними, подлинность подтвердили три федеральных чиновника), которые сегодня рассматриваются правительством, Минфин предлагает сделать рост нагрузки менее существенным. Прибыль можно будет уменьшить на 50%. Такое ограничение будет и для убытков, полученных консолидированными группами налогоплательщиков (КГН), которые сообща платят налог на прибыль. В прежней редакции поправок был такой же лимит – 30%. Сейчас, впрочем, компании могут вычитать из прибыли все убытки, правда, только в течение 10 лет. Правительство предлагает убрать ограничение срока.

Представитель Минфина не ответил пока на запрос «Ведомостей».

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Лимит на убытки – это прямое повышение налоговой нагрузки, признавал федеральный чиновник, хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия. Мера должна была поддержать региональные бюджеты, писал Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики (ОННП). Около четверти доходов региональные бюджеты получают от налога на прибыль, говорит Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики, самые развитые – 30%. По данным Федеральной налоговой службы на июль, консолидированный бюджет из-за уменьшения налоговой базы на убытки недополучил 464,5 млрд руб. – около трети от исчисленного налога на прибыль (1,2 трлн). Всего у 27 990 компаний к июлю накопилось 2,3 трлн руб. убытка, на который можно уменьшить налоговую базу. По прогнозам Минфина, в 2017 г. сумма накопленных и неперенесенных убытков составит еще 1,55 трлн руб.

Ограничение в первую очередь ударит по компаниям с большими убытками, предупреждает юрист крупной международной компании. Снижение ограничения до 50%, безусловно, позитивный шаг, говорит партнер налоговой практики KPMG Нина Гулис, но бизнес рассчитывал на более плавный переходный период и на распространение ограничений на убытки, накопленные до 2017 г. Под ограничения должны попасть только убытки, возникающие после введения закона, согласен юрист крупной компании. Некоторые убытки не должны ограничиваться в принципе – связанные с отрицательными курсовыми разницами и новыми инвестпроектами, считает он. Убытки могут возникнуть внезапно, говорят юристы. Например, из-за отрицательных курсовых разниц. Допустим, для финансирования российских проектов компания заняла за рубежом, приводил пример директор налогового департамента «Алкоа Россия» Максим Хвалибов: когда рос курс доллара, росли и убытки из-за отрицательной курсовой разницы, а с его укреплением сформировалась бумажная прибыль в рублевой отчетности. Перенос убытков позволял нивелировать такие недостатки в отчетности по РСБУ, объяснял он.

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Снижение лимита – однозначно позитивная поправка, но самый большой удар – ограничение на доступ к свободным деньгам, предупреждает партнер Deloitte Григорий Павлоцкий. С ограничением переноса убытков налогов заплатить придется больше, объясняет он, а это вымывает деньги из оборота. Для компаний, которые в принципе не должны были бы платить налоги в 2017 г., налог придется заплатить, заключает Павлоцкий. Некоторым придется платить с виртуальной прибыли, а убытки – накапливать, констатирует управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Теперь компании должны активнее управлять убытками и расходами. Например, сделки, по которым компания признает убыток, можно постараться отложить до 2017 г., а с доходом, наоборот, ускорить, говорит Кузнецов. Отдельные компании будут управлять издержками, считает Костальгин, перераспределять потоки и затраты внутри холдинга. Перераспределять функциональную нагрузку внутри компании, выравнивать финансовый результат с функционалом, добавляет Павлоцкий. Это делается для того, чтобы в холдинге не было убыточных компаний, но хуже были результаты у прибыльных, объясняет старший юрист Herberth Smith Freehills Сергей Еремин.

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