Налоговая нагрузка на прибыль вырастет не так сильно

Правительство предлагало увеличить налоговую нагрузку на бизнес несколькими способами, в том числе ограничив возможности уменьшать прибыль на убытки. Это ограничение правительство решило смягчить.

Поправки, одобренные на прошлой неделе Госдумой в первом чтении, лишали компании возможности учитывать все прошлые убытки – разрешали уменьшать налогооблагаемую прибыль не более чем на 30%. В проекте поправок ко второму чтению («Ведомости» ознакомились с ними, подлинность подтвердили три федеральных чиновника), которые сегодня рассматриваются правительством, Минфин предлагает сделать рост нагрузки менее существенным. Прибыль можно будет уменьшить на 50%. Такое ограничение будет и для убытков, полученных консолидированными группами налогоплательщиков (КГН), которые сообща платят налог на прибыль. В прежней редакции поправок был такой же лимит – 30%. Сейчас, впрочем, компании могут вычитать из прибыли все убытки, правда, только в течение 10 лет. Правительство предлагает убрать ограничение срока.

Представитель Минфина не ответил пока на запрос «Ведомостей».

Лимит на убытки – это прямое повышение налоговой нагрузки, признавал федеральный чиновник, хотя президент Владимир Путин обещал до конца 2018 г. не ухудшать налоговые условия. Мера должна была поддержать региональные бюджеты, писал Минфин в проекте Основных направлений налоговой политики (ОННП). Около четверти доходов региональные бюджеты получают от налога на прибыль, говорит Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики, самые развитые – 30%. По данным Федеральной налоговой службы на июль, консолидированный бюджет из-за уменьшения налоговой базы на убытки недополучил 464,5 млрд руб. – около трети от исчисленного налога на прибыль (1,2 трлн). Всего у 27 990 компаний к июлю накопилось 2,3 трлн руб. убытка, на который можно уменьшить налоговую базу. По прогнозам Минфина, в 2017 г. сумма накопленных и неперенесенных убытков составит еще 1,55 трлн руб.

Ограничение в первую очередь ударит по компаниям с большими убытками, предупреждает юрист крупной международной компании. Снижение ограничения до 50%, безусловно, позитивный шаг, говорит партнер налоговой практики KPMG Нина Гулис, но бизнес рассчитывал на более плавный переходный период и на распространение ограничений на убытки, накопленные до 2017 г. Под ограничения должны попасть только убытки, возникающие после введения закона, согласен юрист крупной компании. Некоторые убытки не должны ограничиваться в принципе – связанные с отрицательными курсовыми разницами и новыми инвестпроектами, считает он. Убытки могут возникнуть внезапно, говорят юристы. Например, из-за отрицательных курсовых разниц. Допустим, для финансирования российских проектов компания заняла за рубежом, приводил пример директор налогового департамента «Алкоа Россия» Максим Хвалибов: когда рос курс доллара, росли и убытки из-за отрицательной курсовой разницы, а с его укреплением сформировалась бумажная прибыль в рублевой отчетности. Перенос убытков позволял нивелировать такие недостатки в отчетности по РСБУ, объяснял он.

Снижение лимита – однозначно позитивная поправка, но самый большой удар – ограничение на доступ к свободным деньгам, предупреждает партнер Deloitte Григорий Павлоцкий. С ограничением переноса убытков налогов заплатить придется больше, объясняет он, а это вымывает деньги из оборота. Для компаний, которые в принципе не должны были бы платить налоги в 2017 г., налог придется заплатить, заключает Павлоцкий. Некоторым придется платить с виртуальной прибыли, а убытки – накапливать, констатирует управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Теперь компании должны активнее управлять убытками и расходами. Например, сделки, по которым компания признает убыток, можно постараться отложить до 2017 г., а с доходом, наоборот, ускорить, говорит Кузнецов. Отдельные компании будут управлять издержками, считает Костальгин, перераспределять потоки и затраты внутри холдинга. Перераспределять функциональную нагрузку внутри компании, выравнивать финансовый результат с функционалом, добавляет Павлоцкий. Это делается для того, чтобы в холдинге не было убыточных компаний, но хуже были результаты у прибыльных, объясняет старший юрист Herberth Smith Freehills Сергей Еремин.