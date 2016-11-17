Банк Японии хочет скупать гособлигации по фиксированным ценам

Банк Японии в четверг неожиданно предложил приобрести неограниченное число японских гособлигаций по фиксированным ценам. Это свидетельствует о его беспокойстве по поводу роста их доходностей в последнее время, ведь в сентябре ради ускорения инфляции он установил целевое значение для доходности 10-летних облигаций на нулевом уровне. Доходности растут, когда облигации дешевеют, и наоборот.

Но доходности гособлигаций многих развитых стран резко выросли на фоне ожиданий, что президентство Дональда Трампа в США будет способствовать ускорению экономического роста и инфляции. У японских бондов они тоже повысились, хотя и не так сильно. Бóльшую часть этого года доходность 10-летних бондов была отрицательной, но во вторник впервые почти за два месяца вышла на положительную территорию. На торгах в четверг она достигала 0,025%, но потом опустилась до 0,01%.

Решение Банка Японии удивило участников рынков. «Я думал, есть еще много возможностей для маневра», – говорит старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичивака.

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что не позволит рыночному давлению из-за границы диктовать курс доходностей гособлигаций, и подчеркнул решимость удерживать процентные ставки на низком уровне (сейчас они отрицательные): «В США процентные ставки, может, и выросли, но это не означает, что мы должны автоматически позволить вырасти и ставкам в Японии».

Банк Японии хочет покупать неограниченное число гособлигаций со сроком погашения от одного до пяти лет по фиксированной цене. Причем предложенная цена будет немного ниже превалирующих цен на эти бумаги. По словам одного из сотрудников Банка Японии, этим предложением центробанк пытается подать сигнал, что хочет противостоять резкому росту доходностей кратко- и среднесрочных облигаций. Ближе к концу четверга ЦБ сообщил, что ни одна финансовая организация не сделала предложения о их продаже.

«Поскольку доходности по выкупаемым бумагам были зафиксированы выше рыночного уровня, естественно, что никто, учитывая рыночные принципы, продавать не захотел», – говорит стратег Deutsche Securities Макото Ямасита. Но этот шаг Банка Японии, вероятно, будет иметь «эффект предупреждения», считает Ямасита: ЦБ дает участникам рынка понять, что не допустит резкого роста доходностей этих бондов, и они, похоже, его услышали.

Перевел Алексей Невельский