Минэкономразвития и Минфин спорят за информационную систему закупок

Минэкономразвития и Минфин спорят за право контролировать Единую информационную систему госзакупок. На эту же систему претендует и «Ростех»

Спор о полномочиях министерств в вопросе госзакупок коснулся Единой информационной системы. Минэкономразвития предлагает передать ему весь контроль за ее функционированием и развитием (проект постановления правительства на regulation.gov.ru).

Это одна из крупнейших государственных IT-cистем, она запущена в январе 2016 г. на базе портала zakupki.gov.ru. С ней обязан работать любой заказчик (см. график).

Сейчас Минэкономразвития формулирует техническое задание, а подчиняющееся Минфину Федеральное казначейство отвечает за функционирование – проводит конкурс на разработку и ведение, Минэкономразвития – на оператора техподдержки. Определить один орган, ответственный за систему, в конце 2015 г. поручил президент.

Госкорпорация «Ростех» осенью попросила передать систему ей в концессию, обещая сэкономить государству 1 трлн руб. А с 1 января 2017 г. и до заключения концессионного соглашения «Ростех» предложил назначить его «дочку» единственным исполнителем госконтракта по обслуживанию системы.

Минэкономразвития предлагает дорабатывать систему за счет государства, говорил «Ведомостям» замминистра (сейчас врио министра) Евгений Елин. Казначейство объявило конкурс на эксплуатацию системы в 2017 г. (на 175 млн руб.).

Битва за заказ Сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование закупок государства и госкомпаний, предложил в письме первому зампреду правительства Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов. В госзакупках тратятся деньги бюджета, а значит, регулировать их надо Минфину и, следуя принципу одного окна, ему же отдать регулирование закупок госкомпаний, пишет Абызов.

Система обеспечивает закупки, а регулирует их Минэкономразвития, поэтому оно и должно быть ответственным за систему, объясняет министерство. Пока нововведения затруднены – межведомственное согласование может длиться до 5–6 месяцев, продолжает министерство. И требования реализуются не вполне: ответственность должностных лиц за это не предусмотрена.

Много жалоб заказчиков и участников на сбои и длительные отключения системы: если считать регламентные работы, то система не работала в I квартале 2016 г. более 380 часов (17,5%), во II квартале – более 336 часов (15,5%), пишет министерство.

Частота проведения регламентных работ – актуальный вопрос, признает заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников. Но это необходимо для профилактики и ремонта оборудования, установки обновлений прикладного и системного программного обеспечения, объясняет он. Работы идут после 22.00 мск дважды в неделю, график размещен на сайте. Частота работ связана с частыми изменениями в законодательных и нормативных правовых актах в сфере закупок, объясняет Гуральников. Продолжительность отключений системы из-за аварий, по данным казначейства, гораздо меньше.

Пресс-служба Минфина сообщила, что в министерстве рассмотрели предложения Минэкономразвития. По мнению Минфина, для совершенствования работы единой информационной системы в сфере закупок, сокращения сроков доработки и внедрения в нее новых функциональных возможностей нужно определить Федеральное казначейство единым федеральном органом исполнительной власти, который будет вырабатывать требования, развивать и обслуживать систему. Для мониторинга системы при Федеральном казначействе предлагается создать специальную общественную экспертную комиссию. Письмо с соответствующими предложениями было направлено в Минэкономразвития, заключает Минфин, решение будет принимать правительство.

Залог качественной разработки – качественное техническое задание, отмечает представитель разработчика системы – компании «Ланит». Как разработчик, «Ланит» не испытывает неудобств из-за распределения полномочий, вопросы решаются достаточно оперативно, говорит представитель компании.

На рынке есть претензии к функционированию системы, признает гендиректор электронной торговой площадки «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. И если исключить звено из согласований, вероятно, ситуация улучшится, допускает он. Отдавать логичнее Минэкономразвития – как министерству, ответственному за закупки (см. врез), считает Сытин. Но у казначейства для этого создано специальное подразделение, вероятно, и Минэкономразвития потребуется расширение штата и бюджета.