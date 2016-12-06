Платить пошлины придется с интернет-посылок в 500 евро

Стоимость интернет-посылок, не облагаемых пошлинами в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет снижаться, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке. Такое поручение Евразийский межправительственный совет дал Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 ноября, подтвердили «Ведомостям» представители Минэкономразвития и ЕЭК.

Через год после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС порог может быть снижен вдвое до 500 евро за месяц (сверх этой суммы пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за 1 кг), а еще через год – до 200 евро (15%, но не менее 2 евро), рассказал представитель Минэкономразвития. Минфин ждет, что кодекс вступит в силу в середине 2017 г., заявил замминистра финансов Илья Трунин (цитата по «Интерфаксу»). Тогда порог будет снижен до 500 евро уже к середине 2018 г., говорит представитель ЕЭК.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превысит 1000 евро, а вес – 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

Россия защищается По итогам съезда «Деловой России» 18 октября президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2016 г. рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Снижение беспошлинного порога правительство обсуждало с 2014 г. Но в феврале 2015 г. совет ЕЭК решил не менять правила до вступления в силу Таможенного кодекса, а действующие на национальном уровне нормы сохранить до 2016 г. В этом году обсуждение возобновилось: рассматривались, например, предложения о снижении порога до 150 евро, а веса посылок – до 10 кг. Для более дешевых посылок предлагалось даже ввести фиксированный сбор в 25 евро. За снижение порога выступала ФТС – свои предложения направила в Минфин в конце апреля. Руководивший тогда ФТС Андрей Бельянинов не называл конкретных цифр, но приводил в пример Белоруссию, установившую сходный с европейским порог беспошлинного ввоза – 22 евро за посылку. С таким же предложением в середине 2016 г. выступила и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупнейших интернет-продавцов в России – «М.видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Ozon и др.). Но против сборов выступил Казахстан, где, так же как и в России, действует порог в 1000 евро. Представитель ФТС не ответил на запрос.

Добиться договоренности удалось в ноябре, рассказывает федеральный чиновник. В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС закреплено, что нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (в том числе и купленных через интернет) будут определяться комиссией, поясняет представитель ЕЭК.

Снижение порога до 500 евро – движение в правильном направлении, говорит президент АКИТ Алексей Федоров, но нужно привести закон в соответствие с европейским и взимать с посылок 22 евро независимо от стоимости. Также нужно обязать зарубежные онлайн-магазины платить НДС в России, продолжает он: чтобы для бизнеса действовали равные условия. Снижение порога сократит коммерческие партии, которые ввозятся под видом товаров для личного пользования, говорит Федоров. А если зарубежный интернет-ритейлер начнет занижать стоимость товаров, чтобы не превышать порог, то его посылки будут облагаться НДС. По прогнозам АКИТ в сентябре, по итогам 2016 г. оборот российской онлайн-торговли достигнет 900 млрд руб., на 18,4% больше, чем годом ранее. Свыше трети этой суммы – около 320 млрд руб. – придется на покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах (на 45% больше, чем в 2015 г.).

Но снижение порога беспошлинного ввоза может быть осложнено отсутствием удобной системы администрирования таможенных платежей, опасается федеральный чиновник. Сначала надо упростить сервис оплаты таможенных сборов при текущей ставке беспошлинного ввоза – 1000 евро, продолжает он. Например, использовать онлайн-администрирование таможенных пошлин, чтобы сократить расходы и упростить сборы платежей в режиме онлайн. Механизм выплаты с точки зрения процедур должен быть незаметным для покупателя, признал и Трунин (цитата по «Интерфаксу»). Это могут быть специальные механизмы «Почты России», механизмы регистрации, специальные таможенные представители, перечислил он.