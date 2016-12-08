Спрятать активы от налоговиков станет сложнее

Дополнительные возможности собирать недоимку налоговики получили благодаря недавним поправкам в Налоговый кодекс (НК). Они упрощают взыскание в бюджет выведенных должником активов и денег – под угрозой оказались бенефициары компаний, у которых были с ним операции.

Перевод активов на зависимые компании – один из способов спрятать их от бюджета: на их основе создавалась новая компания, а прежний владелец запускал собственное банкротство. С 2013 г. делать это стало сложнее – налоговики получили право взыскивать деньги с таких компаний, доказывая их аффилированность с должником (поправки в ст. 45 НК, см. врез). Но осталась возможность безопасно переводить активы на людей – и сразу появились новые схемы. Например, выстраивалась цепочка операций, на конце которой – индивидуальный предприниматель, рассказывает арбитражный управляющий Евгений Семченко. Или компания, получившая активы должника, переводит их своему бенефициару, говорит управляющий партнер А2 Михаил Александров. Человек может получать доход разными способами, рассказывает федеральный чиновник, например, через фиктивные договоры займа или поставок. Новые поправки в НК делают такие схемы более опасными. Теперь можно предъявить иск реальному бенефициару, отмечает он.

Прежде такая возможность тоже существовала. Но воспользоваться ею было сложно, признает чиновник: например, в уголовном деле можно доказать, что директор компании был не только бенефициаром активов должника, но и сам создал схему уклонения от налогов. Однако таких дел не очень много, оговаривается он. Действовали налоговики и через процедуру банкротства, оспаривая сделки по выводу активов должника, или взыскивая деньги с контролирующего его бенефициара через механизм субсидиарной ответственности. Теперь промежуточная процедура банкротства не нужна и вернуть деньги можно в обычном судебном процессе, заключает собеседник «Ведомостей».

Верховный суд взялся за дело Верховный суд впервые рассмотрел такое дело в сентябре 2016 г. по спору инспекции и ООО «Интеркрос опт». Налоговики предъявили компании претензии на 206,3 млн руб., но взыскать смогли только 27,4 млн. Компания фактически перевела свою деятельность на ООО «Интерос», следует из материалов суда. «Интерос» был зарегистрирован во время налоговой проверки, а сразу после нее начал работать по контрактам с теми же поставщиками и на тех же условиях, что и «Интеркрос опт». Верховный суд согласился взыскать налоги именно с «Интероса».

Это серьезно ускорит процедуру, говорит партнер «ФБК Право» Галина Акчурина. Процедуры банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности растягиваются минимум на два года, объясняет Семченко, за это время человек может избавиться от всех денег, как прежде это сделал должник. К тому же взысканное по субсидиарной ответственности попадает в общую конкурсную массу и делится между всеми кредиторами, продолжает он, а по ст. 45 НК – сразу в бюджет.

Теперь налоговики смогут предъявить претензии любому человеку, получившему деньги от должника и аффилированному с ним, говорит старший юрист «Щекин и партнеры» Виктор Андреев. Но нужно собрать доказательства его вины, говорит Семченко. Пока это не составляет труда для налоговиков, сетует Юлия Литовцева из «Пепеляев групп»: страдают и те, кто лично не заработал на схеме, например наемные директора. Иногда претензии предъявляются не связанным с должником компаниям, рассказывает она, только из-за того, что они начали работать с клиентами банкрота. Налоговики пытаются перекладывать долги на другие компании, ссылаясь на то, что они невнимательно проверили контрагента, отмечает Андреев.

Теперь риски вырастут еще больше, предупреждает Акчурина: из закона не ясно, в каких именно случаях можно взыскать налог с человека, в какой последовательности должны предъявляться претензии.

Выявление бенефициаров – общемировая тенденция, настаивает замруководителя ФНС Сергей Аракелов, поправки – это логичное продолжение совершенствования законодательства по борьбе со злоупотреблениями.

Но любой новый механизм порождает новые способы ухода от него, замечает Семченко. Субсидиарную ответственность человек несет всю жизнь, а вот от долгов по ст. 45 НК можно очиститься через процедуру банкротства, предупреждает он.