Макроэкономика и бюджет

На развитие экономики России придется найти 100 млрд рублей

В федеральном бюджете учтены не все планы Минэкономразвития
Предлагаемый план по развитию экономики в 2017 году стоит 278 млрд рублей
Предлагаемый план по развитию экономики в 2017 году стоит 278 млрд рублей
М. Стулов / Ведомости

Минэкономразвития внесло в правительство проект плана по развитию экономики на 2017 г. («Ведомости» ознакомились с ним). Проект подготовлен и направлен в правительство, подтвердил представитель министерства.

План обойдется в 109 млрд руб., говорит статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, на последнем этапе было принято решение исключить из плана институциональные меры и готовить их к маю 2017 г. в рамках подготовки комплексного плана действий правительства до 2025 г.

Резервы правительства направлены на финансирование проектов президента
Антикризисный фонд Медведева потратят на приоритетные проекты Путина
Деньги на новый антикризисный план могут появиться благодаря подорожавшей нефти

Из плана следует, что он дороже. Документ содержит четыре раздела: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. Общая стоимость мероприятий плана – 278 млрд руб., из которых в федеральном бюджете учтены только 178,9 млрд руб., выделяемые на приоритетные проекты правительства. Оставшиеся почти 100 млрд руб. предлагается найти по итогам I квартала 2017 г.

В плане в основном учтены предложения Минпромторга по поддержке отраслей промышленности: субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализация Фонда промышленности (источник будет определен позднее), легкой промышленности и др.

Правительство вновь затянуло с выполнением антикризисного плана – Счетная палата

Дополнительные 100 млрд руб. можно будет найти в бюджетных остатках, говорил федеральный чиновник: например, к концу I квартала вернутся нераспределенные субсидии.

Председатель «Партии роста» Борис Титов
2 трлн рублей предлагает потратить Столыпинский клуб ради роста экономики
Это путь в бюджетный кризис и экономический тупик, оценили эксперты

Плана без финансирования быть не может, категоричен третий чиновник, но, учитывая, как долго искали деньги и как финансируется действующий план, у будущего плана большие шансы повторить его судьбу. Исполнение плана поддержки экономики в 2016 г. критиковала Счетная палата. Часть денег на антикризисные меры была сокращена, остальные выделяются медленно и не всегда эффективно, указывали аудиторы. План был плохо написан, напоминает Валерий Миронов из Центра развития ВШЭ: меры не гарантировали отдачи и Минфин боялся, что деньги потеряются. Надо инвестировать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии непонятно, как их определить, уверен он.

Новый план не то чтобы очень нужен, сомневается чиновник финансово-экономического блока: есть бюджет, потом будет среднесрочная стратегия развития, которую готовит Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Экономика падает второй год и правительству сложно оставаться в стороне, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Проблемы экономики структурные, решать их финансированием антикризисных мер не очень плодотворно, полагает она.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике