На развитие экономики России придется найти 100 млрд рублей

Минэкономразвития внесло в правительство проект плана по развитию экономики на 2017 г. («Ведомости» ознакомились с ним). Проект подготовлен и направлен в правительство, подтвердил представитель министерства.

План обойдется в 109 млрд руб., говорит статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, на последнем этапе было принято решение исключить из плана институциональные меры и готовить их к маю 2017 г. в рамках подготовки комплексного плана действий правительства до 2025 г.

Из плана следует, что он дороже. Документ содержит четыре раздела: приоритетные проекты правительства, стабильность на рынке труда, поддержка отраслей экономики и сбалансированное региональное развитие. Общая стоимость мероприятий плана – 278 млрд руб., из которых в федеральном бюджете учтены только 178,9 млрд руб., выделяемые на приоритетные проекты правительства. Оставшиеся почти 100 млрд руб. предлагается найти по итогам I квартала 2017 г.

В плане в основном учтены предложения Минпромторга по поддержке отраслей промышленности: субсидии предприятиям транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на компенсацию части затрат, докапитализация Фонда промышленности (источник будет определен позднее), легкой промышленности и др.

Дополнительные 100 млрд руб. можно будет найти в бюджетных остатках, говорил федеральный чиновник: например, к концу I квартала вернутся нераспределенные субсидии.

Плана без финансирования быть не может, категоричен третий чиновник, но, учитывая, как долго искали деньги и как финансируется действующий план, у будущего плана большие шансы повторить его судьбу. Исполнение плана поддержки экономики в 2016 г. критиковала Счетная палата. Часть денег на антикризисные меры была сокращена, остальные выделяются медленно и не всегда эффективно, указывали аудиторы. План был плохо написан, напоминает Валерий Миронов из Центра развития ВШЭ: меры не гарантировали отдачи и Минфин боялся, что деньги потеряются. Надо инвестировать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии непонятно, как их определить, уверен он.

Новый план не то чтобы очень нужен, сомневается чиновник финансово-экономического блока: есть бюджет, потом будет среднесрочная стратегия развития, которую готовит Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Экономика падает второй год и правительству сложно оставаться в стороне, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Проблемы экономики структурные, решать их финансированием антикризисных мер не очень плодотворно, полагает она.