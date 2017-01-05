Barclays ждет «черных лебедей» на сырьевых рынках

Аналитики Barclays считают вероятными перебои с поставками сырья в 2017 г. из-за труднопрогнозируемых разовых событий, так называемых черных лебедей, пишет Bloomberg.

«Новая политика популизма и протекционизма во внешней торговле способна поломать прогнозы спроса и предложения на многих сырьевых рынках, – говорится в отчете Barclays. – В связи с высокой вероятностью перебоев с поставками сырья мы прогнозируем повышательные риски в 2017 г.».

В 2016 г. сырьевые рынки в целом вышли в плюс впервые с 2010 г. на волне непрогнозируемых событий – победы Дональда Трампа в США и выхода Великобритании из ЕС, указывает инвестбанк. По мнению аналитиков, в наступившем году политические факторы также будут едва ли не важнее экономических. «Черные лебеди бывают разного масштаба, и реакция на некоторые из них растянется на годы. В 2017 г. сюрпризов можно ждать от Китая, России, Ближнего Востока и Турции», – говорится в отчете.

Всего Barclays выделил порядка десятка «черных лебедей», разделив их на угрозы предложению – такие, как падение добычи нефти в Венесуэле после дефолта, – и на угрозы спросу, вроде неожиданного замедления экономики Китая. Наиболее разрушительным и вероятным аналитики считают ухудшение отношений между США и Ираном, если администрация Трампа все-таки решит свернуть ядерную сделку. «Мы полагаем, что реальные действия Трампа будут умереннее его риторики», – успокаивают аналитики.

«В начале 2017 г. наиболее существенным слабопредсказуемым экономическим риском видится замедление в любой из больших промышленных экономик. К примеру, инвесторы будут внимательно следить за Китаем, – говорится в отчете. – Несмотря на то что мы ожидаем нормального роста в 2017 г., кризисы случаются, и экономика Китая им также подвержена».

Среди других «черных лебедей» Barclays видит риски бунтов в Чили после выборов – для производства меди, а в Европе – риск дальнейшего обострения отношений России с Украиной, способный сказаться на производстве железной руды.