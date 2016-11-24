Мировая экономика: Закат Меркурия и восход Марса

Сегодняшняя реальность – это закат Меркурия и восход Марса, т. е. разворот тренда, наблюдавшегося 1-2 десятилетия назад; так описал ситуацию главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик на Финансовом форуме России, организованном «Ведомостями». «Сегодняшний мир – мир большей дивергенции и фрагментации вместо конвергенции и интеграции», что отражается в Brexit, росте протекционизма, популизма, потенциальном распаде так и не сформированного окончательно Транстихоокеанского партнерства (ТТП), сказал он на сессии «Мировые финансы: прогноз развития».

Воздействие на мировую экономику новой геополитики, значимым фактором которой стало недовольство населения политическими элитами и имущественным расслоением, заключается в учащении внешних шоков, распространении промышленной политики, которая подменяет структурные реформы, все большем доминировании региональных факторов по сравнению с глобальными, отметил Лисоволик. Он также указал на значительное замедление темпов роста международной торговли и инвестиций и на рост военных расходов в мире, что ограничивает возможности бюджетной политики.

«Вес» мирового экономического развития переносится в Азию, считает Лисоволик: «Если в Америке и Европе мы видели откат в плане глобализации, то в Азии этот процесс не останавливается и даже ускоряется». Растет роль Азии с точки зрения и ее доли в мировом ВВП, влияния суверенных фондов, инвестиций.

Откат в глобализации инициирован прежде всего развитыми странами, которые двигались слишком быстро, сказал Егор Сусин, главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Посткризисное замедление мировой экономики оказалось структурным, и его не удалось «решить» стимулами, в частности, денежной политики. Центробанки заморозили рост, предотвратив спад, но они не смогли его ускорить, а «правительства спали, никто не хотел проводить реформы». Нынешний год стал годом осознания того, что только действиями центробанков экономику не вытащить из стагнации.

Начинает формироваться инфляционный риск, но это не позитивный риск, связанный с ростом спроса, а риск, связанный с ростом издержек, в том числе из-за протекционизма, отметил Сусин.

Некоторый тормоз, остановка, сумбур, наблюдающиеся в развитых странах, - это, полагает он, шанс для развивающихся стран сократить разрыв, ускориться. Последние пытаются сделать это в том числе за счет усиления регионального развития, что особенно ясно видно на примере Китая и Азии. Через 3-5 лет такого развития процессы глобализации могут снова активизироваться, надеется Сусин.

Экономически усилившийся Китай бросает вызов гегемонии США, после фактической смерти ТТП в результате избрания Дональда Трампа Китай предложил другим азиатским странам партнерство уже с ним, указал Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник – управление капиталом». Противодействуя Китаю, США также хотели создать Трансатлантическое инвестиционное и торговое партнерство, которому тоже, видимо, не суждено состояться. В третьем важном для США регионе – на Ближнем Востоке – также растет напряженность. Подъем Китая и противостояние ему США ставят под угрозу существование основанной на долларах мировой финансовой системы в том виде, в которой она функционирует уже не одно десятилетие, сказал Лосев.

А. Гордеев / Ведомости Спикеры конференции 1/12 А. Гордеев / Ведомости Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова 2/12 А. Гордеев / Ведомости Председатель совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин 3/12 А. Гордеев / Ведомости Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич 4/12 А. Гордеев / Ведомости Спикеры конференции 5/12 А. Гордеев / Ведомости Председатель корпоративного и инвестиционного банка Citi CEEMEA Иракли Мтибелишвили 6/12 А. Гордеев / Ведомости Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин 7/12 А. Гордеев / Ведомости Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова 8/12 А. Гордеев / Ведомости Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс» Кирилл Лыков 9/12 А. Гордеев / Ведомости Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик 10/12 А. Гордеев / Ведомости 11/12 А. Гордеев / Ведомости 12/12

Победа Трампа оказалась очередным «черным лебедем» вслед за Brexit, отметил Алексей Голубович, управляющий директор Arbat Capital. Какие еще подобные события возможны в ближайшие годы? Итог итальянского референдума в начале декабря может спровоцировать начало процесса выхода Италии из ЕС. Растет вероятность девальвации валюты Саудовской Аравии, где до сих пор действует фиксированный курс, но из-за падения нефтяных доходов стране приходится тратить миллиарды долларов на его поддержание. Огромные запасы нефти в мире, которые могут продолжить рост, нивелируют любые договоренности ОПЕК по сокращению добычи и приведут к очередному падению цен на нефть, перечислил Голубович.

На наблюдаемые тенденции в экономике сильно влияет демография, отметила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. Многие наблюдатели фокусируются на краткосрочных трендах, но забывают о длительных тенденциях, одной из которых как раз является демография. Демографические тренды – существенный фактор, влияющий на экономический рост. Но мало иметь ресурсы, нужно их правильно применить, отметила Трофимова. Например, в Бразилии численность трудоспособного населения растет, но ВВП – нет, поэтому важен такой фактор, как производительность труда. В России в 1990-е гг., в то непростое время, молодежь хотела заработать денег, была высока предпринимательская активность, а сейчас 90% выпускников хотят стабильной работы в госсекторе. «Что можно создать с такой молодежью?», как развить экономику? - задается вопросом Трофимова.

В развитых странах поведенческие модели населения, демография (увеличение доли населения в возрасте и рост продолжительности жизни) сильно влияют на экономические тенденции. В частности, рост сбережений в долгосрочной перспективе ведет к снижению реальных процентных ставок, отметила Трофимова. В России, наоборот, хотя население тоже стареет, реальные ставки с 1990-х гг. растут и впервые выходят в положительную зону, что становится серьезным бременем для производства. Почему ситуация в России так отличается? Если сбережения растут не в финансовой форме (а под матрацем), если люди не находят привлекательных отечественных активов (вложения в иностранную валюту, товары, отсутствие инвестиций в производство), то увеличение сбережений не оказывает понижательного давления на реальные ставки, указала Трофимова.

Екатерина Трофимова затронула важную тему – как стимулировать экономику снизу, отметил Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома». По сравнению с 1990-ми гг. изменились параметры жизни, поэтому меняются и приоритеты бизнеса: на смену природным ресурсам приходят «умные» материалы (биотехнологии), стратегическое планирование на 5-10 лет сменилось планированием на 2-3 года, так как технологии, бизнес, среда меняются очень быстро, инфраструктура сменяется «облаком». Люди потребляют новые технологии с огромной скоростью, но изменения определяются природой человека, его желаниями. Новые секреты успеха – это гибкость процессов и принятия решений, простота коммуникаций, быстрые инвестиции, считает Сивков. Это могут быть трансотраслевые решения (например, банк, технологии, вызов такси в одном приложении). «Развитие IT-индустрии необходимо не само по себе, а для комфортного перехода на новую, цифровую модель экономики, - сделал вывод Сивков. – На низовом уровне, уровне формирования потребительского поведения, мы можем выиграть важную битву за экономику».