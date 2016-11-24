Мировая экономика

Мировая экономика: Закат Меркурия и восход Марса

Глобализация сменяется регионализацией и протекционизмом, говорят участники форума «Ведомостей»
Сегодняшняя реальность – это закат Меркурия и восход Марса
Сегодняшняя реальность – это закат Меркурия и восход Марса
Goddard Space Flight Center/NASA via AP

Сегодняшняя реальность – это закат Меркурия и восход Марса, т. е. разворот тренда, наблюдавшегося 1-2 десятилетия назад; так описал ситуацию главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик на Финансовом форуме России, организованном «Ведомостями». «Сегодняшний мир – мир большей дивергенции и фрагментации вместо конвергенции и интеграции», что отражается в Brexit, росте протекционизма, популизма, потенциальном распаде так и не сформированного окончательно Транстихоокеанского партнерства (ТТП), сказал он на сессии «Мировые финансы: прогноз развития».

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Воздействие на мировую экономику новой геополитики, значимым фактором которой стало недовольство населения политическими элитами и имущественным расслоением, заключается в учащении внешних шоков, распространении промышленной политики, которая подменяет структурные реформы, все большем доминировании региональных факторов по сравнению с глобальными, отметил Лисоволик. Он также указал на значительное замедление темпов роста международной торговли и инвестиций и на рост военных расходов в мире, что ограничивает возможности бюджетной политики.

«Вес» мирового экономического развития переносится в Азию, считает Лисоволик: «Если в Америке и Европе мы видели откат в плане глобализации, то в Азии этот процесс не останавливается и даже ускоряется». Растет роль Азии с точки зрения и ее доли в мировом ВВП, влияния суверенных фондов, инвестиций.

Откат в глобализации инициирован прежде всего развитыми странами, которые двигались слишком быстро, сказал Егор Сусин, главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Посткризисное замедление мировой экономики оказалось структурным, и его не удалось «решить» стимулами, в частности, денежной политики. Центробанки заморозили рост, предотвратив спад, но они не смогли его ускорить, а «правительства спали, никто не хотел проводить реформы». Нынешний год стал годом осознания того, что только действиями центробанков экономику не вытащить из стагнации.

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Начинает формироваться инфляционный риск, но это не позитивный риск, связанный с ростом спроса, а риск, связанный с ростом издержек, в том числе из-за протекционизма, отметил Сусин.

Некоторый тормоз, остановка, сумбур, наблюдающиеся в развитых странах, - это, полагает он, шанс для развивающихся стран сократить разрыв, ускориться. Последние пытаются сделать это в том числе за счет усиления регионального развития, что особенно ясно видно на примере Китая и Азии. Через 3-5 лет такого развития процессы глобализации могут снова активизироваться, надеется Сусин.

Экономически усилившийся Китай бросает вызов гегемонии США, после фактической смерти ТТП в результате избрания Дональда Трампа Китай предложил другим азиатским странам партнерство уже с ним, указал Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник – управление капиталом». Противодействуя Китаю, США также хотели создать Трансатлантическое инвестиционное и торговое партнерство, которому тоже, видимо, не суждено состояться. В третьем важном для США регионе – на Ближнем Востоке – также растет напряженность. Подъем Китая и противостояние ему США ставят под угрозу существование основанной на долларах мировой финансовой системы в том виде, в которой она функционирует уже не одно десятилетие, сказал Лосев.

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Спикеры конференции
А. Гордеев / Ведомости
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Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
А. Гордеев / Ведомости
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Председатель совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин
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Председатель совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин
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Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич
А. Гордеев / Ведомости
Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич
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Спикеры конференции
А. Гордеев / Ведомости
Спикеры конференции
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Председатель корпоративного и инвестиционного банка Citi CEEMEA Иракли Мтибелишвили
А. Гордеев / Ведомости
Председатель корпоративного и инвестиционного банка Citi CEEMEA Иракли Мтибелишвили
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Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин
А. Гордеев / Ведомости
Председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин
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Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
А. Гордеев / Ведомости
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова
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Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс» Кирилл Лыков
А. Гордеев / Ведомости
Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс» Кирилл Лыков
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Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик
А. Гордеев / Ведомости
Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик
10/12
А. Гордеев / Ведомости
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А. Гордеев / Ведомости
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Как частному инвестору учесть глобальные риски

Победа Трампа оказалась очередным «черным лебедем» вслед за Brexit, отметил Алексей Голубович, управляющий директор Arbat Capital. Какие еще подобные события возможны в ближайшие годы? Итог итальянского референдума в начале декабря может спровоцировать начало процесса выхода Италии из ЕС. Растет вероятность девальвации валюты Саудовской Аравии, где до сих пор действует фиксированный курс, но из-за падения нефтяных доходов стране приходится тратить миллиарды долларов на его поддержание. Огромные запасы нефти в мире, которые могут продолжить рост, нивелируют любые договоренности ОПЕК по сокращению добычи и приведут к очередному падению цен на нефть, перечислил Голубович.

На наблюдаемые тенденции в экономике сильно влияет демография, отметила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. Многие наблюдатели фокусируются на краткосрочных трендах, но забывают о длительных тенденциях, одной из которых как раз является демография. Демографические тренды – существенный фактор, влияющий на экономический рост. Но мало иметь ресурсы, нужно их правильно применить, отметила Трофимова. Например, в Бразилии численность трудоспособного населения растет, но ВВП – нет, поэтому важен такой фактор, как производительность труда. В России в 1990-е гг., в то непростое время, молодежь хотела заработать денег, была высока предпринимательская активность, а сейчас 90% выпускников хотят стабильной работы в госсекторе. «Что можно создать с такой молодежью?», как развить экономику? - задается вопросом Трофимова.

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В развитых странах поведенческие модели населения, демография (увеличение доли населения в возрасте и рост продолжительности жизни) сильно влияют на экономические тенденции. В частности, рост сбережений в долгосрочной перспективе ведет к снижению реальных процентных ставок, отметила Трофимова. В России, наоборот, хотя население тоже стареет, реальные ставки с 1990-х гг. растут и впервые выходят в положительную зону, что становится серьезным бременем для производства. Почему ситуация в России так отличается? Если сбережения растут не в финансовой форме (а под матрацем), если люди не находят привлекательных отечественных активов (вложения в иностранную валюту, товары, отсутствие инвестиций в производство), то увеличение сбережений не оказывает понижательного давления на реальные ставки, указала Трофимова.

Екатерина Трофимова затронула важную тему – как стимулировать экономику снизу, отметил Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома». По сравнению с 1990-ми гг. изменились параметры жизни, поэтому меняются и приоритеты бизнеса: на смену природным ресурсам приходят «умные» материалы (биотехнологии), стратегическое планирование на 5-10 лет сменилось планированием на 2-3 года, так как технологии, бизнес, среда меняются очень быстро, инфраструктура сменяется «облаком». Люди потребляют новые технологии с огромной скоростью, но изменения определяются природой человека, его желаниями. Новые секреты успеха – это гибкость процессов и принятия решений, простота коммуникаций, быстрые инвестиции, считает Сивков. Это могут быть трансотраслевые решения (например, банк, технологии, вызов такси в одном приложении). «Развитие IT-индустрии необходимо не само по себе, а для комфортного перехода на новую, цифровую модель экономики, - сделал вывод Сивков. – На низовом уровне, уровне формирования потребительского поведения, мы можем выиграть важную битву за экономику».

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