Экономический бум в развивающихся странах был аномалией

Стремительный рост экономики развивающихся стран в 2000-е гг. был аномалией и никогда не повторится, а ее замедление будет препятствовать глобальному экономическому росту, говорится в отчете Capital Economics. Буму в прошлом десятилетии способствовали результаты перехода многих стран к рыночной экономике, предпринятого в 1990-е гг., синхронный рост во всех регионах мира и беспрецедентный подъем в международной торговле. Последний объяснялся, в частности, высоким спросом в развитых странах, который в значительной степени был обусловлен наращиванием кредитования и невысокой стоимостью производства в открывшихся миру развивающихся. Эти факторы помогли развивающимся странам с экспортоориентированной моделью экономики показать быстрые темпы роста и значительно повысить благосостояние.

Теперь темп экономического роста развивающихся стран вернулся к долгосрочному значению – 3,5-4% в год, отмечают аналитики Capital Economics. Для сравнения: на пике в 2007 г. он был равен 8,6%. Нынешний (и долгосрочный) показатель хуже прогнозов МВФ, который ожидает, что рост их экономики ускорится и к 2020 г. превысит 5%.

С 2000 г. вклад развивающихся стран в мировой экономический рост значительно вырос и стал превосходить вклад развитых, что сильно отличается от ситуации в 1950-1999 гг., указывает Capital Economics. Среди причин – вступление Китая в ВТО в 2001 г. и то, что экономика стран Латинской Америки и бывших республик СССР стала более открытой, считают ее специалисты. Такое может случиться только однажды, приводит Financial Times мнение Марка Уильмса, главного экономиста по азиатскому региону Capital Economics: «Больше не осталось крупных развивающихся рынков, которые еще не интегрировались в мировую экономику».

Замедление экономики развивающихся стран Capital Economics объясняет ухудшением кредитования во многих странах с крупной экономикой, слабым спросом в развитых странах и падением цен на сырье. Но больше всего экспертов аналитической компании беспокоит относительно быстрое старение населения и замедление роста производительности труда в самих развивающихся странах. «Где-то можно указывать на неудачную политику, но рост производительности все равно бы замедлился, так как быстрый рост 2000-х гг. неповторим», – утверждает Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся странам Capital Economics.

Один из важнейших факторов замедления – исчерпание возможностей по наращиванию экспорта крупнейшей развивающейся экономикой, Китаем. Избыток мощностей, низкий спрос за рубежом, идущий процесс смены экономической модели с экспортооринетированной на ту, где рост обеспечивает прежде всего внутренний рынок, а на нем – не столько производство, сколько сектор услуг, – все эти факторы привели к падению темпов роста ВВП до самых низких за последние четверть века. В сентябре китайский экспорт сократился шестой месяц подряд, а именно на 10% в годовом выражении. Это снижение почти втрое превосходит прогнозы экономистов, опрошенных The Wall Street Journal и Bloomberg. Импорт тоже оказался хуже ожидаемого, сократившись на 1,9% в годовом выражении. Основной причиной таких показателей аналитик Nordea Bank Эми Юань Чжуан считает слабый спрос в мире. По прогнозам Всемирной торговой организации, мировая торговля в этом году вырастет на 1,7%. В этом случае ее рост уже пятый год подряд будет ниже 3%.

Наблюдавшийся в прошлом десятилетии быстрый рост экономики США после кризиса существенно замедлился, и от падения спроса там страдают развивающиеся страны. По данным МВФ, их экспорт в США снижается в стоимостном выражении с января 2013 г. Во многом это связано с укреплением доллара и падением цен на сырье, но руководитель Global Trade Alert Саймон Эверетт считает такую ситуацию «серьезным поводом для беспокойства». Экспорт из Китая в США в сентябре снизился на 8,1%.

Также в 2000-х гг. мировая торговля росла намного быстрее экономики в связи с глобализацией, отмечает Уильямс. По его мнению, такое уже не повторится. Похожие предупреждения делают и другие экономисты. Как отмечают в отчете специалисты Citigroup, в первой половине 2016 г. рост мировой торговли в объемном выражении фактически был нулевым, а за последние 20 лет он был таким же слабым, как сейчас, только во время глобальных рецессий в 2001 г. и 2009 г. При этом ведущих экономистов, в том числе ВТО и МВФ, беспокоит рост протекционизма во многих странах.

Но несмотря на замедление экономического роста в развивающихся странах, он все равно быстрее, чем в развитых, указывает Марк Мобиус, исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group, – 4% против 2,1% в 2015 г., по данным МВФ. По прогнозам фонда, рост первых составит 4,2% в 2016 г. и 4,6% в 2017 г., а вторых – 1,6% и 1,8% соответственно. Многие развивающиеся страны снизили зависимость от цен на сырье, диверсифицировали экономики, развивая такие сектора, как информационные технологии и сфера услуг, продолжает Мобиус. Другие показывают значительный прогресс в структурных реформах, добавляет он: и если в Бразилии политические перемены только закладывают основы для улучшения инвестиционного климата и оживления экономики, то Индия уже много добилась и продолжает реформы. Недавно там был принят закон о банкротстве и смягчены правила для прямых иностранных инвестиций с целью стимулировать экономический рост. Наконец, указывает Мобиус, Китай смог стабилизировать ситуацию после обострения проблем в 2015 и начале 2016 гг., что несколько раз провоцировало панику среди инвесторов и прогнозы о неминуемой «жесткой посадке» китайской экономики.